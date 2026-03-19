Кассация приостановила банкротство польского концерна Orlen в России
2026-03-19T09:39+0300
МОСКВА, 19 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа приостановил исполнение решения, которым Арбитражный суд Москвы в ноябре ввел в отношении польского нефтяного концерна Orlen локальное производство по делу о банкротстве – конкурсное производство его имущественной массы в России, говорится в материалах, изученных РИА Новости. Окружной суд удовлетворил соответствующие кассационные жалобы "Газпрома" и Генпрокуратуры России на судебные акты Девятого арбитражного апелляционного суда, который ранее отказался приостанавливать исполнение решения первой инстанции. Арбитражный суд Москвы в ноябре по заявлению зарегистрированного в Ямало-Ненецком автономном округе ЗАО "Предприятие Механизация" ввел процедуру банкротства в отношении российских активов Orlen. В решении суда отмечается, что у концерна в России есть недвижимое имущество, а именно – квартира, машиноместо и еще одно нежилое помещение (часть здания) на улице Вавилова в Москве. Суд включил задолженность концерна Orlen перед ЗАО "Предприятие Механизация" в размере более 5,5 миллиона рублей в реестр требований кредиторов. Суд 11 декабря привлек Генпрокуратуру РФ к рассмотрению дела о банкротстве "для обеспечения законности и соблюдения баланса публичных и частных интересов", удовлетворив соответствующее заявление ведомства. "Газпром" и Генпрокуратура подали апелляционные жалобы на решение суда первой инстанции и одновременно ходатайства о приостановлении исполнения решения. Рассмотрение жалоб апелляционный суд назначил на 26 марта, а ходатайства отклонил. В жалобах "Газпром" и Генпрокуратура указывают, что выявленное российское имущество Orlen на улице Вавилова в Москве оценивается в 108 миллионов рублей и на него Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложен арест в рамках дела по иску "Газпрома" о взыскании 1 миллиарда долларов с компании Europol Gaz, оператора польского участка газопровода "Ямал – Европа", а также концерна Orlen и аудиторов Ernst and Young. В такой ситуации действия кредитора, обязательства перед которым составляют всего более 5,5 миллиона рублей "существенно отклоняются от добросовестного поведения участников гражданского оборота… и направлены исключительно на причинение вреда правам и законным интересам общества (ПАО "Газпром", - ред.) и его основного акционера – Российской Федерации", считают апеллянты. Исполнение решения приостановлено до принятия Девятым арбитражным апелляционным судом судебного акта по результатам рассмотрения жалоб "Газпрома" и Генпрокуратуры.
