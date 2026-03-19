Балицкий рассказал, что обеспечит безопасность ЗАЭС

Только освобождение от украинского режима создаст гарантии безопасности для работы Запорожской АЭС, заявил РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений...

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Только освобождение от украинского режима создаст гарантии безопасности для работы Запорожской АЭС, заявил РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. "Пока мы не победим фашизм и не поставим наш флаг над бывшей Верховной радой Украины, это будет продолжаться (обстрелы Запорожской АЭС)", - сказал Балицкий. Он добавил, что даже мирные соглашения не гарантируют безопасность атомного объекта вблизи украинского режима. "Будут провокации всякого рода, обстрелы, дроны... пока мы не победим, ничего не поменяется", - сказал губернатор.

