https://1prime.ru/20260319/osvobozhdenie-868433911.html
Балицкий рассказал, что обеспечит безопасность ЗАЭС
Только освобождение от украинского режима создаст гарантии безопасности для работы Запорожской АЭС, заявил РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений... | 19.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-19T03:34+0300
энергетика
экономика
запорожская область
украина
запорожская аэс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868433911.jpg?1773886561
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Балицкий: освобождение от Украины создаст гарантии безопасности для Запорожской АЭС
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Только освобождение от украинского режима создаст гарантии безопасности для работы Запорожской АЭС, заявил РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Пока мы не победим фашизм и не поставим наш флаг над бывшей Верховной радой Украины, это будет продолжаться (обстрелы Запорожской АЭС)", - сказал Балицкий.
Он добавил, что даже мирные соглашения не гарантируют безопасность атомного объекта вблизи украинского режима.
"Будут провокации всякого рода, обстрелы, дроны... пока мы не победим, ничего не поменяется", - сказал губернатор.