https://1prime.ru/20260319/ovoschi-868446590.html
Минсельхоз России сообщил о росте производства тепличных овощей
Россия с начала этого года собрала в теплицах более 250 тысяч тонн огурцов, томатов и другой продукции, производство выросло на 4,7%, сообщил Минсельхоз России.
2026-03-19T12:04+0300
россия
бизнес
калужская область
минсельхоз
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859857990_0:134:2130:1332_1920x0_80_0_0_e3e97f26d648fb61769790bb02de7266.jpg
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Россия с начала этого года собрала в теплицах более 250 тысяч тонн огурцов, томатов и другой продукции, производство выросло на 4,7%, сообщил Минсельхоз России. "Производство тепличных овощей выросло на 4,7%. С начала года в российских теплицах собрали больше 250 тысяч тонн огурцов, томатов и другой продукции", - говорится в сообщении. Там добавили, что лидерами стали Липецкая, Московская, Воронежская и Калужская области, а также Ставропольский край. По данным ведомства, сегодня в 76 регионах работают свыше 340 тепличных хозяйств. До 2027 года планируется запустить еще более 30 новых проектов.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859857990_89:0:2041:1464_1920x0_80_0_0_2abadf346ae2f043e2add6ec00adb09c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Минсельхоз: Россия с начала года собрала в теплицах более 250 тысяч тонн овощей