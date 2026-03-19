Минсельхоз России сообщил о росте производства тепличных овощей - 19.03.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260319/ovoschi-868446590.html
Минсельхоз России сообщил о росте производства тепличных овощей
Минсельхоз: Россия с начала года собрала в теплицах более 250 тысяч тонн овощей

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Россия с начала этого года собрала в теплицах более 250 тысяч тонн огурцов, томатов и другой продукции, производство выросло на 4,7%, сообщил Минсельхоз России.
"Производство тепличных овощей выросло на 4,7%. С начала года в российских теплицах собрали больше 250 тысяч тонн огурцов, томатов и другой продукции", - говорится в сообщении.
Там добавили, что лидерами стали Липецкая, Московская, Воронежская и Калужская области, а также Ставропольский край.
По данным ведомства, сегодня в 76 регионах работают свыше 340 тепличных хозяйств. До 2027 года планируется запустить еще более 30 новых проектов.
Дегустация - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2026
Роскачество сообщило о росте доли отечественного вина в ресторанах России
10:31
 
РОССИЯБизнесКалужская областьМинсельхоз
 
 
