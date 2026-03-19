Губернатор Новосибирской области прокомментировал возможный дефицит мяса
2026-03-19T10:23+0300
НОВОСИБИРСК, 19 мар – ПРАЙМ. Дефицита мясной или молочной продукции в Новосибирской области, где введен режим ЧС и ведется локализация очагов пастереллеза и бешенства, не предвидится, заявил губернатор региона Андрей Травников журналистам. В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу (геморрагическая септицемия) – острому инфекционному заболеванию бактериального происхождения. Проводятся мероприятия по локализации очагов, сопровождающиеся в том числе изъятием животных в личных подсобных хозяйствах. В минувший понедельник в минсельхозе региона сообщили, что на территории всего региона введен режим ЧС для скорейшей локализации очагов опасных заболеваний. "Несмотря на масштаб заболевания, это небольшая доля общего производства Новосибирской области. Мы мониторим, как обычно бывает в таких ситуациях, и мы это проходили в период пандемии и санкций, наличие продовольствия на наших оптовых базах и в наших торговых сетях, сроки поставки. Я вас заверяю, никакого дефицита продуктов в Новосибирской области ни сейчас нет, ни в будущем не предвидится", - сказал Травников, отвечая на вопрос РИА Новости. Ранее он заявил, что в области проводятся "строгие, но необходимые" ветеринарные меры для предотвращения опасных заболеваний животных. Пастереллез - тяжелое инфекционное заболевание, распространяющееся среди сельскохозяйственных и домашних животных, диких зверей и птиц и характеризующееся высокой заразностью и многочисленными осложнениями. Заболеваемость среди людей регистрируется редко.
Травников: дефицита мяса и молока в Новосибирской области не предвидится
