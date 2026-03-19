Губернатор Новосибирской области прокомментировал возможный дефицит мяса - 19.03.2026, ПРАЙМ
Губернатор Новосибирской области прокомментировал возможный дефицит мяса
10:23 19.03.2026
 
Губернатор Новосибирской области прокомментировал возможный дефицит мяса

Травников: дефицита мяса и молока в Новосибирской области не предвидится

НОВОСИБИРСК, 19 мар – ПРАЙМ. Дефицита мясной или молочной продукции в Новосибирской области, где введен режим ЧС и ведется локализация очагов пастереллеза и бешенства, не предвидится, заявил губернатор региона Андрей Травников журналистам.
В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу (геморрагическая септицемия) – острому инфекционному заболеванию бактериального происхождения. Проводятся мероприятия по локализации очагов, сопровождающиеся в том числе изъятием животных в личных подсобных хозяйствах. В минувший понедельник в минсельхозе региона сообщили, что на территории всего региона введен режим ЧС для скорейшей локализации очагов опасных заболеваний.
В Новосибирской области рассмотрят ситуацию с очагами пастереллеза
"Несмотря на масштаб заболевания, это небольшая доля общего производства Новосибирской области. Мы мониторим, как обычно бывает в таких ситуациях, и мы это проходили в период пандемии и санкций, наличие продовольствия на наших оптовых базах и в наших торговых сетях, сроки поставки. Я вас заверяю, никакого дефицита продуктов в Новосибирской области ни сейчас нет, ни в будущем не предвидится", - сказал Травников, отвечая на вопрос РИА Новости.
Ранее он заявил, что в области проводятся "строгие, но необходимые" ветеринарные меры для предотвращения опасных заболеваний животных.
Пастереллез - тяжелое инфекционное заболевание, распространяющееся среди сельскохозяйственных и домашних животных, диких зверей и птиц и характеризующееся высокой заразностью и многочисленными осложнениями. Заболеваемость среди людей регистрируется редко.
