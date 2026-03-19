На Алтае на следующей неделе начнутся выплаты хозяевам изъятого скота - 19.03.2026, ПРАЙМ

Выплаты хозяевам изъятого при пастереллёзе незарегистрированного скота начнут в Республике Алтай на следующей неделе, компенсации за официально оформленное...

БАРНАУЛ, 19 мар – ПРАЙМ. Выплаты хозяевам изъятого при пастереллёзе незарегистрированного скота начнут в Республике Алтай на следующей неделе, компенсации за официально оформленное поголовье произведены в полном объеме, сообщил глава региона Андрей Турчак. Пресс-секретарь республиканского правительства Михаил Максимов во вторник сообщил РИА Новости, что в регионе сняли карантин по пастереллёзу во всех 72 очагах заболевания. "Ситуация стабилизируется. Новых случаев распространения нет... Выплаты за изъятый скот по зарегистрированному поголовью произведены в полном объёме. На следующей неделе начнём помогать тем, у кого на момент вспышки поголовье не было зарегистрировано", - отметил Турчак в своем канале в Max. Он уточнил, что сейчас идет работа по ликвидации последствий болезни - дезинфекция и обеззараживание хозяйств и перерабатывающих предприятий. По словам главы республики, сейчас в систему учета внесено всё поголовье скота. Проведена вакцинация и ревакцинация восприимчивых животных.

