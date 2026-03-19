https://1prime.ru/20260319/pasterellez-868451991.html
На Алтае на следующей неделе начнутся выплаты хозяевам изъятого скота
2026-03-19T14:13+0300
бизнес
общество
андрей турчак
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/12/868405980_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_cb393a77e17ea8264d1397d03fb92d53.jpg
БАРНАУЛ, 19 мар – ПРАЙМ. Выплаты хозяевам изъятого при пастереллёзе незарегистрированного скота начнут в Республике Алтай на следующей неделе, компенсации за официально оформленное поголовье произведены в полном объеме, сообщил глава региона Андрей Турчак. Пресс-секретарь республиканского правительства Михаил Максимов во вторник сообщил РИА Новости, что в регионе сняли карантин по пастереллёзу во всех 72 очагах заболевания. "Ситуация стабилизируется. Новых случаев распространения нет... Выплаты за изъятый скот по зарегистрированному поголовью произведены в полном объёме. На следующей неделе начнём помогать тем, у кого на момент вспышки поголовье не было зарегистрировано", - отметил Турчак в своем канале в Max. Он уточнил, что сейчас идет работа по ликвидации последствий болезни - дезинфекция и обеззараживание хозяйств и перерабатывающих предприятий. По словам главы республики, сейчас в систему учета внесено всё поголовье скота. Проведена вакцинация и ревакцинация восприимчивых животных.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/12/868405980_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_dfb20f8f84a9fa1afa02c06187a9c538.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
