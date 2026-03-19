Пентагон запросил 200 миллиардов долларов для ударов по Ирану, пишут СМИ

2026-03-19T04:07+0300

ВАШИНГТОН, 19 мар – ПРАЙМ. Пентагон запросил у Белого дома одобрения дополнительного финансирования от конгресса для военных действий, связанных с Ираном, на сумму, превышающую 200 миллиардов долларов, сообщает газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников. "По словам трёх других источников, знакомых с ситуацией и подтвердивших, что Пентагон добивается пакетов финансирования именно такого объёма, эта сумма намного превысит затраты на проводимую администрацией на сегодняшний день масштабную кампанию с авиаударами и вместо этого предназначена для срочного наращивания производства критически важных боеприпасов, расход которых резко вырос", – пишет издание. Некоторые официальные лица в Белом доме сомневаются, что конгресс одобрит запрос министерства обороны. За последние две недели Пентагон направил несколько альтернативных предложений о финансировании, добавляет газета. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

мировая экономика, иран, сша, израиль, washington post