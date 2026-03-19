https://1prime.ru/20260319/pentagon-868434369.html
Пентагон запросил 200 миллиардов долларов для ударов по Ирану, пишут СМИ
2026-03-19T04:07+0300
экономика
мировая экономика
иран
сша
израиль
washington post
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868434369.jpg?1773898060
иран
сша
израиль
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
WP: Пентагон запросил у Белого дома допфинансирование для военных действий с Ираном
ВАШИНГТОН, 19 мар – ПРАЙМ. Пентагон запросил у Белого дома одобрения дополнительного финансирования от конгресса для военных действий, связанных с Ираном, на сумму, превышающую 200 миллиардов долларов, сообщает газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников.
"По словам трёх других источников, знакомых с ситуацией и подтвердивших, что Пентагон добивается пакетов финансирования именно такого объёма, эта сумма намного превысит затраты на проводимую администрацией на сегодняшний день масштабную кампанию с авиаударами и вместо этого предназначена для срочного наращивания производства критически важных боеприпасов, расход которых резко вырос", – пишет издание.
Некоторые официальные лица в Белом доме сомневаются, что конгресс одобрит запрос министерства обороны. За последние две недели Пентагон направил несколько альтернативных предложений о финансировании, добавляет газета.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.