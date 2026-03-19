https://1prime.ru/20260319/platina-868445204.html
Стоимость платины упала ниже двух тысяч долларов впервые с 17 февраля
Биржевая стоимость платины в четверг падает на 6%, торгуясь ниже 2 тысяч долларов за тройскую унцию впервые с 17 февраля, следует из данных торгов. | 19.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-19T11:42+0300
рынок
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/74/842087407_0:32:3527:2016_1920x0_80_0_0_888a1967d1135ed8464f28906085114a.jpg
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Биржевая стоимость платины в четверг падает на 6%, торгуясь ниже 2 тысяч долларов за тройскую унцию впервые с 17 февраля, следует из данных торгов. По состоянию на 11.14 мск цена апрельского фьючерса на платину падала на 6,43% к предыдущему закрытию - до 1 924,3 доллара за тройскую унцию. Показатель опустился ниже 2 тысяч долларов впервые с 17 февраля. С начала марта цена опустилась уже почти на 19% после четырех месяцев непрерывного роста. Суммарно за ноябрь-февраль стоимость платины поднялась в полтора раза, а 26 января установила исторический рекорд в 2 915 долларов.
https://1prime.ru/20260319/serebro-868441133.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/74/842087407_398:0:3129:2048_1920x0_80_0_0_f48ee8df092527f31e505710df54f2d0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Цена на серебро упала ниже 75 долларов за унцию впервые с 18 февраля