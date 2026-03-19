Стоимость платины упала ниже двух тысяч долларов впервые с 17 февраля - 19.03.2026, ПРАЙМ
Стоимость платины упала ниже двух тысяч долларов впервые с 17 февраля
Стоимость платины упала ниже двух тысяч долларов впервые с 17 февраля - 19.03.2026, ПРАЙМ
Стоимость платины упала ниже двух тысяч долларов впервые с 17 февраля
Биржевая стоимость платины в четверг падает на 6%, торгуясь ниже 2 тысяч долларов за тройскую унцию впервые с 17 февраля, следует из данных торгов. | 19.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Биржевая стоимость платины в четверг падает на 6%, торгуясь ниже 2 тысяч долларов за тройскую унцию впервые с 17 февраля, следует из данных торгов. По состоянию на 11.14 мск цена апрельского фьючерса на платину падала на 6,43% к предыдущему закрытию - до 1 924,3 доллара за тройскую унцию. Показатель опустился ниже 2 тысяч долларов впервые с 17 февраля. С начала марта цена опустилась уже почти на 19% после четырех месяцев непрерывного роста. Суммарно за ноябрь-февраль стоимость платины поднялась в полтора раза, а 26 января установила исторический рекорд в 2 915 долларов.
11:42 19.03.2026 (обновлено: 11:43 19.03.2026)
 
Стоимость платины упала ниже двух тысяч долларов впервые с 17 февраля

Биржевая стоимость платины в мире падает на 6% и уже ниже двух тысяч долларов

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Биржевая стоимость платины в четверг падает на 6%, торгуясь ниже 2 тысяч долларов за тройскую унцию впервые с 17 февраля, следует из данных торгов.
По состоянию на 11.14 мск цена апрельского фьючерса на платину падала на 6,43% к предыдущему закрытию - до 1 924,3 доллара за тройскую унцию.
Показатель опустился ниже 2 тысяч долларов впервые с 17 февраля.
С начала марта цена опустилась уже почти на 19% после четырех месяцев непрерывного роста. Суммарно за ноябрь-февраль стоимость платины поднялась в полтора раза, а 26 января установила исторический рекорд в 2 915 долларов.
