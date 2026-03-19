https://1prime.ru/20260319/poezdka-868449571.html

Россияне стали реже срываться в спонтанные поездки, заявили в РСТ

2026-03-19T13:23+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861153818_0:210:3067:1935_1920x0_80_0_0_a3a281fae4fd2089db04c921dc4c3177.jpg

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Россияне в 2026 году стали стали реже срываться в спонтанные поездки, например, в праздничные дни, рассказал президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". "Мы все всей семьей раз в году отправляемся в отпуск, допустим, на море. А есть, условно, вторые поездки, когда неожиданно выдались какие-то длинные выходные, либо ещё появились новые возможности дополнительно взять несколько дней отгулов, мы ещё куда-то, помимо этого, пытаемся отправиться... Мы видим, что с января по март именно вторые поездки начали значительно проседать", - сказал он. По словам Уманского, этот тренд оказывает эффект на общий показатель динамики на внутреннем туризме - общее снижение числа бронирований гостиниц за прошедшие 2,5 месяца наступившего года составляет 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снижение числа забронированных ночей в отелях на летний сезон - меньше на 1%. Он отметил, что "некоторая коррекция после нескольких лет достаточно стремительного роста - это норма". Среди факторов, влияющих на внутренний туризм, президент РСТ выделил высокий курс рубля и сдержанное покупательское поведение.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

