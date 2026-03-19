Россияне стали реже срываться в спонтанные поездки, заявили в РСТ - 19.03.2026, ПРАЙМ
Россияне стали реже срываться в спонтанные поездки, заявили в РСТ
2026-03-19T13:23+0300
2026-03-19T13:34+0300
туризм
бизнес
россия
российский союз туриндустрии
13:23 19.03.2026 (обновлено: 13:34 19.03.2026)
 
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Россияне в 2026 году стали стали реже срываться в спонтанные поездки, например, в праздничные дни, рассказал президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
"Мы все всей семьей раз в году отправляемся в отпуск, допустим, на море. А есть, условно, вторые поездки, когда неожиданно выдались какие-то длинные выходные, либо ещё появились новые возможности дополнительно взять несколько дней отгулов, мы ещё куда-то, помимо этого, пытаемся отправиться... Мы видим, что с января по март именно вторые поездки начали значительно проседать", - сказал он.
По словам Уманского, этот тренд оказывает эффект на общий показатель динамики на внутреннем туризме - общее снижение числа бронирований гостиниц за прошедшие 2,5 месяца наступившего года составляет 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снижение числа забронированных ночей в отелях на летний сезон - меньше на 1%.
Он отметил, что "некоторая коррекция после нескольких лет достаточно стремительного роста - это норма". Среди факторов, влияющих на внутренний туризм, президент РСТ выделил высокий курс рубля и сдержанное покупательское поведение.
