https://1prime.ru/20260319/polsha-868433275.html

Отец арестованного археолога заявил, что сына заманили в Польшу

2026-03-19T02:39+0300

общество

экономика

россия

польша

украина

крым

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868433275.jpg?1773886455

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Отец арестованного в Польше российского археолога Александра Бутягина Михаил Бутягин, комментируя арест сына, заявил, что его заманили в Польшу. Известный российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В среду варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. Telegram-канал "Адвокат для Александра Бутягина", где близкие ученого публикуют новости о нем, сообщил, что защита археолога обжалует это решение. "Его туда заманили. Потому что он собирался через Лиссабон лететь, но его попросили заехать... В общем подстава была сознательная", - сказал в разговоре с "Раптли" отец незаконно арестованного в Польше российского археолога. По словам Михаила Бутягина, Александру за все время пребывания в камере лишь один раз разрешили связаться с семьей - он позвонил жене. Несколько записок удалось передать через консула. "За судом слежу... Суд принял достаточно очевидное решение. Его заставили. Будет апелляция" - добавил Михаил Бутягин. Александр Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте Эрмитажа содержится информация о том, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь археологической комиссии Эрмитажа.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

