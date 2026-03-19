Отец арестованного археолога заявил, что сына заманили в Польшу - 19.03.2026, ПРАЙМ
Отец арестованного археолога заявил, что сына заманили в Польшу
02:39 19.03.2026 (обновлено: 05:14 19.03.2026)
 
Отец арестованного археолога заявил, что сына заманили в Польшу

Отец арестованного в Польше археолога Бутягина заявил, что сына заманили в ловушку

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Отец арестованного в Польше российского археолога Александра Бутягина Михаил Бутягин, комментируя арест сына, заявил, что его заманили в Польшу.
Известный российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В среду варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. Telegram-канал "Адвокат для Александра Бутягина", где близкие ученого публикуют новости о нем, сообщил, что защита археолога обжалует это решение.
"Его туда заманили. Потому что он собирался через Лиссабон лететь, но его попросили заехать... В общем подстава была сознательная", - сказал в разговоре с "Раптли" отец незаконно арестованного в Польше российского археолога.
По словам Михаила Бутягина, Александру за все время пребывания в камере лишь один раз разрешили связаться с семьей - он позвонил жене. Несколько записок удалось передать через консула.
"За судом слежу... Суд принял достаточно очевидное решение. Его заставили. Будет апелляция" - добавил Михаил Бутягин.
Александр Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте Эрмитажа содержится информация о том, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь археологической комиссии Эрмитажа.
 
