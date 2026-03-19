Посол в Оттаве прокомментировал борьбу с российскими судами
Канада плотно работает с Евросоюзом в направлении борьбы с судами, которые перевозят российские грузы, но эти меры "бумажные" и России совершенно безразличны,... | 19.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-19T02:21+0300
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Канада плотно работает с Евросоюзом в направлении борьбы с судами, которые перевозят российские грузы, но эти меры "бумажные" и России совершенно безразличны, заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов. "Про готовность заниматься пиратством здесь пока не говорят. И вряд ли скажут. Но нельзя не учитывать тот факт, что Оттава продолжает плотно работать с европейцами по данному сюжету (борьбой с судами, перевозящими российские грузы - ред.). Участвует в обмене информацией и мониторинге морских перевозок", - сказал Степанов газете "Известия". Он подчеркнул, что, учитывая непростую ситуацию в ряде секторов канадской экономики из-за тарифного давления США, Оттава стремится компенсировать убытки за счет расширения сотрудничества с другими торговыми партнерами, в том числе в энергосекторе. Степанов подчеркнул, что в Оттаве не упустят возможность "подзаработать" на эскалации ситуации на Ближнем Востоке. "Понятно, что эти меры - "бумажные", нашей стране совершенно безразличные. Но они помогают официальной Оттаве доказывать свою значимость в клубе западных русофобов", - отметил Степанов.
Посол Степанов: Канада работает с ЕС в борьбе с российскими судами, но эти меры бумажные
