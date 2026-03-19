Поставки апельсинов из Южной Кореи в Россию достигли рекордных объемов - 19.03.2026, ПРАЙМ
Поставки апельсинов из Южной Кореи в Россию достигли рекордных объемов
Поставки апельсинов из Южной Кореи в Россию в феврале этого года продолжили расти, увеличившись за месяц на 5%, а в годовом выражении - впятеро, достигнув... | 19.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-19T04:46+0300
экономика
мировая экономика
южная корея
рф
04:46 19.03.2026
 
Поставки апельсинов из Южной Кореи в Россию достигли рекордных объемов

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Поставки апельсинов из Южной Кореи в Россию в феврале этого года продолжили расти, увеличившись за месяц на 5%, а в годовом выражении - впятеро, достигнув рекордных объемов за все время торговли двух стран, подсчитало РИА Новости по данным корейской статслужбы.
Так, февральский экспорт апельсинов из Южной Кореи в РФ достиг почти 54,8 тонны (102 тысячи долларов) - максимум за все время. Рост поставок продолжается второй месяц подряд, за февраль они выросли на 5%, а в годовом выражении - в 5,3 раза.
Интересно, что раньше корейцы поставляли апельсины россиянам нерегулярно. Беспрерывные поставки начались с января 2025 года.
Всего за прошлый год РФ приобрела у Южной Кореи 111,5 тонны апельсинов (на 337 тысяч долларов) - в 1,9 раза больше, чем в 2024 году.
Также за февраль в РФ прибыло 5,5 тонны южнокорейских мандаринов (на 17 тысяч долларов) - в 3,6 раза больше, чем в январе, и в 64,3 раза больше, чем годом ранее. Это не максимально возможный объем корейского экспорта - в ноябре он достигал 643,5 тонны. Также в совсем небольших объемах корейцы экспортировали россиянам лимоны.
 
