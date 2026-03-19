https://1prime.ru/20260319/pravitelstvo-868431434.html

Правительство обсудит оптимизацию механизма предоставления мер соцзащиты

2026-03-19T00:17+0300

экономика

россия

общество

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868431434.jpg?1773882648

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг обсудит законопроекты, направленные на оптимизацию механизма предоставления отдельным категориям граждан мер социальной защиты, сообщила пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О проектах федеральных законов "О внесении изменений в статью 41 федерального закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" и федеральный закон "О Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации" и "О внесении изменений в статью 1386 Бюджетного кодекса Российской Федерации", - говорится в сообщении. Отмечается, что законопроекты направлены на оптимизацию механизма реализации отдельными категориями граждан прав на получение мер социальной защиты (поддержки), предоставляемых за счет средств субъектов РФ.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

