Чистая прибыль "Т-Технологий" по МСФО в 2025 году выросла на 43 процента
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Т-Технологий" (материнская компания Т-Банка, бывшего банка "Тинькофф") по МСФО за 2025 год выросла на 43% - до 174,4 миллиарда рублей, сообщает компания. "Операционная чистая прибыль, приходящаяся на акционеров группы (без учета неконтролирующей доли участия и эффектов инвестиции в "Яндекс"), за 2025 год выросла на 43% год к году, до 174,4 миллиарда рублей, что превышает прогноз, который группа давала на 2025 год", - говорится в сообщении. По итогам четвертого квартала 2025 года операционная чистая прибыль увеличилась на 41% год к году и превысила 54,4 миллиарда рублей. Также отмечается, общая выручка группы за 2025 год увеличилась на 49% год к году - до рекордных 1,4 триллиона рублей, а за четвертый квартал выросла на 12% год к году и составила 378 миллиардов рублей. Количество ежемесячно активных клиентов выросло на 6% и на конец 2025 года достигло 34,3 миллиона. Президент "Т-Технологий" Станислав Близнюк подчеркнул, что в 2026 году группа нацелена на продолжение качественного роста во всех ключевых для сегментах бизнеса с сохранением фокуса на эффективность и прибыльность, а также на стратегические инвестиции в технологии, образование.
