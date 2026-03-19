В Иране могут ввести пошлины за проход судов по Ормузскому проливу

2026-03-19T14:21+0300

ТЕГЕРАН, 19 мар - ПРАЙМ. В парламенте Ирана заявили, что рассматривают законопроект о взимании пошлин за проход судов по ормузскому проливу, сообщила государственная телерадиокомпания Ирана со ссылкой на депутата. "В парламенте мы изучаем проект, согласно которому в случае использования Ормузского пролива в качестве безопасного пути для движения судов, энергоресурсов, а также для продовольственного обеспечения, страны будут обязаны платить пошлину Ирану", - приводит вещатель слова депутата. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.

https://1prime.ru/20260318/iran-868408333.html

https://1prime.ru/20260317/khasset-868383281.html

