Путин лично поздравит российских паралимпийцев

Путин лично поздравит российских паралимпийцев - 19.03.2026, ПРАЙМ

Путин лично поздравит российских паралимпийцев

Президент России Владимир Путин в четверг встретится с российской сборной, которая на днях вернулась с Паралимпийских игр в Италии, чтобы лично поздравить... | 19.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-19T00:17+0300

2026-03-19T00:17+0300

2026-03-19T04:07+0300

МОСКВА, 19 мар – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг встретится с российской сборной, которая на днях вернулась с Паралимпийских игр в Италии, чтобы лично поздравить спортсменов с замечательным результатом. Об этих планах сам президент сообщил накануне во время совещания с членами правительства. ПОДВИГ НАШИХ ГЕРОЕВ Путин вместе со всей Россией радуется блистательному выступлению паралимпийцев на Играх в Италии, заявил в начале недели пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что российские спортсмены - "это наши герои". Взяв третье место в медальном зачете, они действительно совершили подвиг, заявил позже сам Путин. Президент указал, что российская команда состояла всего из шести спортсменов и была представлена в трех видах спорта, тогда как опередившие их в общем зачете Китай и США по числу участников кратно превосходили сборную из России. Всего в Играх в Италии участвовали более 600 спортсменов, в том числе 70 из Китая и 68 из США. Ранее глава государства направил поздравительные телеграммы всем российским паралимпийцам, которые заняли призовые места. Их вручили спортсменам во вторник в аэропорту "Внуково", сразу по возвращении сборной в Россию. Позже президент сообщил, что намерен поздравить их с этим замечательным результатом лично и увидится с паралимпийцами в четверг. ЧЕМПИОНЫ ПАРАЛИМПИАДЫ Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходили в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта. Впервые с 2014 года представители России приняли участие в соревнованиях с национальными флагом и гимном. Сборная России, за которую на Играх выступали шесть спортсменов, завоевала 12 медалей, восемь из которых были золотыми. Россияне заняли третье место в медальном зачете. Трехкратной чемпионкой Игр 2026 года стала лыжница Анастасия Багиян, с ее ведущим спортсменом Сергеем Синякиным победившая в спринте, гонке с раздельным стартом на 10 км и гонке с раздельным стартом на 20 км. По две золотые медали завоевали горнолыжница Варвара Ворончихина (в супергиганте и слаломе) и лыжник Иван Голубков (в гонках с раздельным стартом на 10 и 20 км). Еще одно золото принес сборной России горнолыжник Алексей Бугаев, победивший в слаломе. Ворончихина также завоевала серебро в гигантском слаломе и бронзу в скоростном спуске. Бугаев стал третьим в скоростном спуске и гигантском слаломе.

италия

китай

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, италия, китай, сша, владимир путин, дмитрий песков, аэропорт внуково