Путин лично поздравит российских паралимпийцев - 19.03.2026, ПРАЙМ
Путин лично поздравит российских паралимпийцев
Путин лично поздравит российских паралимпийцев - 19.03.2026, ПРАЙМ
Путин лично поздравит российских паралимпийцев
Президент России Владимир Путин в четверг встретится с российской сборной, которая на днях вернулась с Паралимпийских игр в Италии, чтобы лично поздравить... | 19.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-19T00:17+0300
2026-03-19T04:07+0300
экономика
общество
россия
италия
китай
сша
владимир путин
дмитрий песков
аэропорт внуково
МОСКВА, 19 мар – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг встретится с российской сборной, которая на днях вернулась с Паралимпийских игр в Италии, чтобы лично поздравить спортсменов с замечательным результатом. Об этих планах сам президент сообщил накануне во время совещания с членами правительства. ПОДВИГ НАШИХ ГЕРОЕВ Путин вместе со всей Россией радуется блистательному выступлению паралимпийцев на Играх в Италии, заявил в начале недели пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что российские спортсмены - "это наши герои". Взяв третье место в медальном зачете, они действительно совершили подвиг, заявил позже сам Путин. Президент указал, что российская команда состояла всего из шести спортсменов и была представлена в трех видах спорта, тогда как опередившие их в общем зачете Китай и США по числу участников кратно превосходили сборную из России. Всего в Играх в Италии участвовали более 600 спортсменов, в том числе 70 из Китая и 68 из США. Ранее глава государства направил поздравительные телеграммы всем российским паралимпийцам, которые заняли призовые места. Их вручили спортсменам во вторник в аэропорту "Внуково", сразу по возвращении сборной в Россию. Позже президент сообщил, что намерен поздравить их с этим замечательным результатом лично и увидится с паралимпийцами в четверг. ЧЕМПИОНЫ ПАРАЛИМПИАДЫ Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходили в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта. Впервые с 2014 года представители России приняли участие в соревнованиях с национальными флагом и гимном. Сборная России, за которую на Играх выступали шесть спортсменов, завоевала 12 медалей, восемь из которых были золотыми. Россияне заняли третье место в медальном зачете. Трехкратной чемпионкой Игр 2026 года стала лыжница Анастасия Багиян, с ее ведущим спортсменом Сергеем Синякиным победившая в спринте, гонке с раздельным стартом на 10 км и гонке с раздельным стартом на 20 км. По две золотые медали завоевали горнолыжница Варвара Ворончихина (в супергиганте и слаломе) и лыжник Иван Голубков (в гонках с раздельным стартом на 10 и 20 км). Еще одно золото принес сборной России горнолыжник Алексей Бугаев, победивший в слаломе. Ворончихина также завоевала серебро в гигантском слаломе и бронзу в скоростном спуске. Бугаев стал третьим в скоростном спуске и гигантском слаломе.
италия
китай
сша
общество , россия, италия, китай, сша, владимир путин, дмитрий песков, аэропорт внуково
Экономика, Общество , РОССИЯ, ИТАЛИЯ, КИТАЙ, США, Владимир Путин, Дмитрий Песков, аэропорт Внуково
00:17 19.03.2026 (обновлено: 04:07 19.03.2026)
 
Путин лично поздравит российских паралимпийцев

Путин встретится с российской сборной, которая вернулась с Паралимпийских игр в Италии

МОСКВА, 19 мар – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг встретится с российской сборной, которая на днях вернулась с Паралимпийских игр в Италии, чтобы лично поздравить спортсменов с замечательным результатом.
Об этих планах сам президент сообщил накануне во время совещания с членами правительства.
ПОДВИГ НАШИХ ГЕРОЕВ
Путин вместе со всей Россией радуется блистательному выступлению паралимпийцев на Играх в Италии, заявил в начале недели пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что российские спортсмены - "это наши герои".
Взяв третье место в медальном зачете, они действительно совершили подвиг, заявил позже сам Путин. Президент указал, что российская команда состояла всего из шести спортсменов и была представлена в трех видах спорта, тогда как опередившие их в общем зачете Китай и США по числу участников кратно превосходили сборную из России. Всего в Играх в Италии участвовали более 600 спортсменов, в том числе 70 из Китая и 68 из США.
Ранее глава государства направил поздравительные телеграммы всем российским паралимпийцам, которые заняли призовые места. Их вручили спортсменам во вторник в аэропорту "Внуково", сразу по возвращении сборной в Россию. Позже президент сообщил, что намерен поздравить их с этим замечательным результатом лично и увидится с паралимпийцами в четверг.
ЧЕМПИОНЫ ПАРАЛИМПИАДЫ
Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходили в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта. Впервые с 2014 года представители России приняли участие в соревнованиях с национальными флагом и гимном. Сборная России, за которую на Играх выступали шесть спортсменов, завоевала 12 медалей, восемь из которых были золотыми. Россияне заняли третье место в медальном зачете.
Трехкратной чемпионкой Игр 2026 года стала лыжница Анастасия Багиян, с ее ведущим спортсменом Сергеем Синякиным победившая в спринте, гонке с раздельным стартом на 10 км и гонке с раздельным стартом на 20 км. По две золотые медали завоевали горнолыжница Варвара Ворончихина (в супергиганте и слаломе) и лыжник Иван Голубков (в гонках с раздельным стартом на 10 и 20 км). Еще одно золото принес сборной России горнолыжник Алексей Бугаев, победивший в слаломе.
Ворончихина также завоевала серебро в гигантском слаломе и бронзу в скоростном спуске. Бугаев стал третьим в скоростном спуске и гигантском слаломе.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯИТАЛИЯКИТАЙСШАВладимир ПутинДмитрий Песковаэропорт Внуково
 
 
