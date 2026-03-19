СМИ забили тревогу из-за "подарка" Путину от США

Конфликт США с Ираном усилил переговорные позиции главы России Владимира Путина по Украине, пишет Asia Times."До иранской войны казалось, что Путину придется... | 19.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-19T09:49+0300

МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Конфликт США с Ираном усилил переговорные позиции главы России Владимира Путина по Украине, пишет Asia Times."До иранской войны казалось, что Путину придется пойти на компромисс хотя бы по некоторым требованиям, теперь же у него больше шансов добиться своего — будь то военным путем или даже при косвенной поддержке Трампа", — говорится в публикации.Кроме того, глава российского государства может повысить свои шансы, предложив по завершении украинского конфликта еще более лакомые условия стратегического партнерства с США с упором на ресурсы, пишет издание.Позавчера Трамп публично прокомментировал отказ ряда стран НАТО поддержать военную операцию Вашингтона против Ирана, отметив, что "союзники" ничего не готовы сделать для Соединенных Штатов, и сравнив альянс с улицей с односторонним движением.Операция США и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.

