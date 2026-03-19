Путин назвал важным анализ применения риск-ориентированного подхода бизнеса

Необходимо детально проанализировать итоги применения риск-ориентированного подхода в проверках бизнеса, заявил президент России Владимир Путин. | 19.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 19 мар – ПРАЙМ. Необходимо детально проанализировать итоги применения риск-ориентированного подхода в проверках бизнеса, заявил президент России Владимир Путин. "Отмечу, что в прошлом году надзорные органы перешли на риск-ориентированные подходы. И в тех случаях, когда риски отсутствовали, ограничивались профилактическими мерами, тем самым существенно снизили количество проверок, которые зачастую тормозили работу предприятий. Сейчас нужно детально всесторонне проанализировать итоги применения такого подхода и дальше убирать мешающие бизнесу избыточные административные барьеры", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии генеральной прокуратуры.

