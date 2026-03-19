В Rheinmetall рассказали об оставшемся запасе ракет у США

Запасы ракет и систем ПВО Соединенных Штатов и дружественных им стран в случае продолжения конфликта вокруг Ирана еще на один месяц будут полностью исчерпаны... | 19.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-19T22:55+0300

БЕРЛИН, 19 мар - ПРАЙМ. Запасы ракет и систем ПВО Соединенных Штатов и дружественных им стран в случае продолжения конфликта вокруг Ирана еще на один месяц будут полностью исчерпаны из-за применения исламской республикой сравнительно дешевых БПЛА, заявил глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер. "Если это (конфликт на Ближнем Востоке - ред.) продлится еще месяц, то, думаю, у нас почти не останется доступных ракет. И причина довольно простая: если у вас есть дроны - их стоимость очень низкая. У меня есть простой расчет: если вы производите 60-70 тысяч дронов и каждый стоит 20-30 тысяч долларов, это ничто по сравнению с тем, с чем приходится бороться", - сказал он в эфире телеканала CNBC. По оценке Паппергера, уже на данный момент запасы ракет и систем ПВО в Европе, США и на Ближнем Востоке либо целиком, либо почти исчерпаны. Глава Rheinmetall выразил также уверенность в том, что помимо существующих заказов участвующие в конфликте вокруг Ирана страны в скором запросят у концерна дополнительные поставки необходимого вооружения. "Я ожидаю, что в ближайшие недели появятся первые подобные заказы. Моя команда сейчас находится на Ближнем Востоке, чтобы вести переговоры с партнерами, и все страны региона заинтересованы в получении большего количества наших систем", - добавил он. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.

