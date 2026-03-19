В России зарегистрировали товарные знаки Cartier и Van-Cleef
В России зарегистрировали товарные знаки Cartier и Van-Cleef - 19.03.2026, ПРАЙМ
В России зарегистрировали товарные знаки Cartier и Van-Cleef
Швейцарская компания Richemont зарегистрировала товарные знаки в России для продажи ювелирных изделий Cartier и Van-Cleef, выяснило РИА Новости по данным... | 19.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-19T07:18+0300
2026-03-19T07:18+0300
2026-03-19T07:56+0300
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Швейцарская компания Richemont зарегистрировала товарные знаки в России для продажи ювелирных изделий Cartier и Van-Cleef, выяснило РИА Новости по данным Роспатента. Согласно документам, заявки на регистрацию товарных знаков Santos De Cartier, Panthere De Cartier, а также Van Cleef & Arpels Frivole поступили в ведомство в феврале и июле 2025 года. В качестве заявителя указана компания "Ричмонт Интернешнл С.А". Роспатент принял положительное решение в марте текущего года. Под товарными знаками компания сможет продавать в России украшения и драгоценные камни, часы, художественные изделия из благородных металлов. Richemont приостановила деятельность в России в 2022 году.
бизнес, россия, промышленность, роспатент
Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, Роспатент
В России зарегистрировали товарные знаки Cartier и Van-Cleef
Richemont зарегистрировала в России товарные знаки для продажи ювелирных изделий
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Швейцарская компания Richemont зарегистрировала товарные знаки в России для продажи ювелирных изделий Cartier и Van-Cleef, выяснило РИА Новости по данным Роспатента.
Согласно документам, заявки на регистрацию товарных знаков Santos De Cartier, Panthere De Cartier, а также Van Cleef & Arpels Frivole поступили в ведомство в феврале и июле 2025 года. В качестве заявителя указана компания "Ричмонт Интернешнл С.А". Роспатент принял положительное решение в марте текущего года.
Под товарными знаками компания сможет продавать в России украшения и драгоценные камни, часы, художественные изделия из благородных металлов.
Richemont приостановила деятельность в России в 2022 году.