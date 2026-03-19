В России зарегистрировали товарные знаки Cartier и Van-Cleef - 19.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260319/richemont-868438021.html
В России зарегистрировали товарные знаки Cartier и Van-Cleef
2026-03-19T07:18+0300
2026-03-19T07:56+0300
бизнес
россия
промышленность
роспатент
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868438021.jpg?1773896164
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
07:18 19.03.2026 (обновлено: 07:56 19.03.2026)
 
В России зарегистрировали товарные знаки Cartier и Van-Cleef

Richemont зарегистрировала в России товарные знаки для продажи ювелирных изделий

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Швейцарская компания Richemont зарегистрировала товарные знаки в России для продажи ювелирных изделий Cartier и Van-Cleef, выяснило РИА Новости по данным Роспатента.
Согласно документам, заявки на регистрацию товарных знаков Santos De Cartier, Panthere De Cartier, а также Van Cleef & Arpels Frivole поступили в ведомство в феврале и июле 2025 года. В качестве заявителя указана компания "Ричмонт Интернешнл С.А". Роспатент принял положительное решение в марте текущего года.
Под товарными знаками компания сможет продавать в России украшения и драгоценные камни, часы, художественные изделия из благородных металлов.
Richemont приостановила деятельность в России в 2022 году.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала