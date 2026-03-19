https://1prime.ru/20260319/rosaviatsiya-868465890.html
Росавиация продлила приостановку полетов в Иран и Израиль
Росавиация продлила рекомендацию по приостановке полетов российских перевозчиков в Иран и Израиль, а также через их воздушное пространство до 27 марта, сообщили | 19.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-19T21:37+0300
происшествия
бизнес
россия
иран
израиль
рф
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/07/866279641_0:131:3173:1916_1920x0_80_0_0_13f1ad74470546630728a17025cd7598.jpg
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Росавиация продлила рекомендацию по приостановке полетов российских перевозчиков в Иран и Израиль, а также через их воздушное пространство до 27 марта, сообщили в ведомстве. "Росавиация продлила действие рекомендаций (NOTAM) по использованию авиакомпаниями России воздушного пространства Израиля и Ирана. Полеты российских эксплуатантов воздушного транспорта в эти страны, использование их воздушного пространства для транзитных полетов приостановлено до 23:59 МСК 27 марта 2026 года", - говорится в сообщении. Авиакомпаниям РФ при выполнении рейсов в страны Персидского залива рекомендовано выбирать обходные маршруты через воздушное пространство третьих стран с соблюдением безопасности, отметили в ведомстве.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/07/866279641_222:0:2951:2047_1920x0_80_0_0_722ba8d995509c2186094de6e0aa4798.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, иран, израиль, рф, росавиация
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, РФ, Росавиация
