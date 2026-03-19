Россельхознадзор оценил ситуацию с пастереллезом в Новосибирской области

Россельхознадзор: нет рисков из-за пастереллеза в Новосибирской области
Животноводческий комплекс по откорму крупного рогатого скота. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Вся продукция, которая поступает в магазины, проходит строгий контроль, и для потребителей никаких рисков из-за пастереллеза в Новосибирской области нет, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу - острому инфекционному заболеванию. В регионе введен режим ЧС, идет локализация очагов заражения, скот изымают в том числе в личных хозяйствах. Жесткие меры понадобились, потому что пастереллез в регионе приобрел нестандартную форму, начав мутировать, но теперь ситуация контролируемая, сообщал Данкверт.
"Никаких рисков для потребителей нет. Вся продукция, которая поступает в магазины, проходит строгий ветеринарный контроль. И так как очаги купировали, ситуация носит локальный характер и на развитие животноводства в целом по стране серьезно не повлияет. У нас сохраняются стабильные объемы производства", - сказал Данкверт в интервью газете "Комсомольская правда".
Помимо этого, глава Россельхознадзора сообщил, что ведомство совместно со следственными органами и региональными структурами проверяет все версии возникновения вспышек заболевания.