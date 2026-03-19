Россельхознадзор оценил ситуацию с пастереллезом в Новосибирской области - 19.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20260319/rosselkhoznadzor-868465743.html
Россельхознадзор оценил ситуацию с пастереллезом в Новосибирской области
происшествия
бизнес
общество
сергей данкверт
россельхознадзор
комсомольская правда
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/11/868378949_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7e778f55637df9b735c4d03c94d1508a.jpg
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Вся продукция, которая поступает в магазины, проходит строгий контроль, и для потребителей никаких рисков из-за пастереллеза в Новосибирской области нет, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу - острому инфекционному заболеванию. В регионе введен режим ЧС, идет локализация очагов заражения, скот изымают в том числе в личных хозяйствах. Жесткие меры понадобились, потому что пастереллез в регионе приобрел нестандартную форму, начав мутировать, но теперь ситуация контролируемая, сообщал Данкверт. "Никаких рисков для потребителей нет. Вся продукция, которая поступает в магазины, проходит строгий ветеринарный контроль. И так как очаги купировали, ситуация носит локальный характер и на развитие животноводства в целом по стране серьезно не повлияет. У нас сохраняются стабильные объемы производства", - сказал Данкверт в интервью газете "Комсомольская правда". Помимо этого, глава Россельхознадзора сообщил, что ведомство совместно со следственными органами и региональными структурами проверяет все версии возникновения вспышек заболевания.
https://1prime.ru/20260319/situatsija-868438480.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/11/868378949_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b6acbd7cdc9d9118d7b71194f4476507.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
21:30 19.03.2026
 
Россельхознадзор оценил ситуацию с пастереллезом в Новосибирской области

© РИА Новости . Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанкЖивотноводческий комплекс по откорму крупного рогатого скота
Животноводческий комплекс по откорму крупного рогатого скота - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2026
Животноводческий комплекс по откорму крупного рогатого скота. Архивное фото
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Вся продукция, которая поступает в магазины, проходит строгий контроль, и для потребителей никаких рисков из-за пастереллеза в Новосибирской области нет, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу - острому инфекционному заболеванию. В регионе введен режим ЧС, идет локализация очагов заражения, скот изымают в том числе в личных хозяйствах. Жесткие меры понадобились, потому что пастереллез в регионе приобрел нестандартную форму, начав мутировать, но теперь ситуация контролируемая, сообщал Данкверт.
"Никаких рисков для потребителей нет. Вся продукция, которая поступает в магазины, проходит строгий ветеринарный контроль. И так как очаги купировали, ситуация носит локальный характер и на развитие животноводства в целом по стране серьезно не повлияет. У нас сохраняются стабильные объемы производства", - сказал Данкверт в интервью газете "Комсомольская правда".
Помимо этого, глава Россельхознадзора сообщил, что ведомство совместно со следственными органами и региональными структурами проверяет все версии возникновения вспышек заболевания.
Коровы на ферме - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2026
В Новосибирской области рассмотрят ситуацию с очагами пастереллеза
Вчера, 07:48
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала