Россия за два месяца нарастила экспорт подсолнечного масла - 19.03.2026, ПРАЙМ
Россия за два месяца нарастила экспорт подсолнечного масла
01:18 19.03.2026 (обновлено: 04:31 19.03.2026)
 
Россия за два месяца нарастила экспорт подсолнечного масла

РИа Новости: Россия нарастила экспорт подсолнечного масла в 1,5 раза за два месяца

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Россия нарастила экспорт подсолнечного масла в стоимостном выражении в 1,5 раза за январь-февраль 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 805 миллионов долларов, в физическом выражении экспорт вырос на четверть, до 622 тысяч тонн, рассказали РИА Новости в Федеральном центре "Агроэкспорт".
"Согласно предварительным оценкам экспертов, за два месяца 2026 года Россия поставила на зарубежные рынки около 622 тысяч тонн подсолнечного масла на сумму более 805 миллионов долларов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос на 26% в весе и 51% - в деньгах", - говорится в сообщении.
Там добавили, что самыми крупными импортерами стали Индия со стоимостью поставок более 397 миллионов долларов, Турция - около 233 миллиона долларов, Китай - около 50 миллионов долларов, Египет - около 41 миллиона долларов и Саудовская Аравия - более 16 миллионов долларов.
Основным драйвером роста экспорта подсолнечного масла в начале 2026 года стали поставки в Индию: в натуральном выражении рост за тот же период составил 1,6 раза, а в стоимостном - почти 2 раза. Также значительно увеличился объем вывоза в Китай - в 3,2 раза в денежном выражении.
 
