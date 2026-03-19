Россия за два месяца нарастила экспорт подсолнечного масла

2026-03-19T01:18+0300

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Россия нарастила экспорт подсолнечного масла в стоимостном выражении в 1,5 раза за январь-февраль 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 805 миллионов долларов, в физическом выражении экспорт вырос на четверть, до 622 тысяч тонн, рассказали РИА Новости в Федеральном центре "Агроэкспорт". "Согласно предварительным оценкам экспертов, за два месяца 2026 года Россия поставила на зарубежные рынки около 622 тысяч тонн подсолнечного масла на сумму более 805 миллионов долларов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос на 26% в весе и 51% - в деньгах", - говорится в сообщении. Там добавили, что самыми крупными импортерами стали Индия со стоимостью поставок более 397 миллионов долларов, Турция - около 233 миллиона долларов, Китай - около 50 миллионов долларов, Египет - около 41 миллиона долларов и Саудовская Аравия - более 16 миллионов долларов. Основным драйвером роста экспорта подсолнечного масла в начале 2026 года стали поставки в Индию: в натуральном выражении рост за тот же период составил 1,6 раза, а в стоимостном - почти 2 раза. Также значительно увеличился объем вывоза в Китай - в 3,2 раза в денежном выражении.

бизнес, индия, китай, турция, агроэкспорт