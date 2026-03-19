https://1prime.ru/20260319/rossija-868436540.html

Россия стала второй среди стран G20 по доступности интернета - 19.03.2026, ПРАЙМ

Россия занимает второе место среди стран "Большой двадцатки" по стоимости безлимитного интернета, выяснило РИА Новости на основе открытых данных. | 19.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-19T07:57+0300

технологии

экономика

мировая экономика

индия

китай

турция

финам

фг "финам"

ростелеком

https://cdnn.1prime.ru/img/83438/77/834387718_0:195:3098:1938_1920x0_80_0_0_f7343d613904dfc335aee9860c2888ea.jpg

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Россия занимает второе место среди стран "Большой двадцатки" по стоимости безлимитного интернета, выяснило РИА Новости на основе открытых данных. Так, в России безлимитный интернет скоростью от 60 мегабит в секунду в месяц обходится в среднем в 658,6 рубля. Меньше стоимости такой связи среди стран G20 лишь в Индии, где она составляет 600,4 рубля. Как рассказал РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Леонид Делицын, относительно низкая стоимость интернета в России объясняется тем, что в стране острая конкуренция среди операторов связи и провайдеров. "Сегодня крупнейшие провайдеры - это "Ростелеком", "Эр-Телеком" и все федеральные операторы сотовой связи, их острая конкуренция и значительные инвестиции и привели к снижению стоимости доступа", - пояснил эксперт. Тройку стран с самым доступным интернетом замыкает Китай, где в месяц придется отдать 902,7 рубля. Затем идёт Турция (1161,5 рубля). Примерно одинаковые цены уже в Бразилии, Южной Корее и Индонезии - там жители платят примерно по 1700 рублей в месяц. Дороже уже в Аргентине - там за интернет придется отдать чуть больше 2000 рублей в месяц, а в Мексике - почти 2500. Недалеко от них ушли Италия (2567 рубля), Япония (2662 рубля) и Франция (2832 рубля). Дороже 3000 рублей обойдется Интернет в ЮАР, а в Великобритании - 3507 рублей. В пятерку стран из "Большой двадцатки" с самым дорогим интернетом вошли США (5972 рубля), Саудовская Аравия (5625,6 рубля), Канада (5106,3 рубля), Австралия (4750 рублей) и Германия (4035,7 рубля).

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

