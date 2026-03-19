Россия стала второй среди стран G20 по доступности интернета - 19.03.2026, ПРАЙМ
Россия стала второй среди стран G20 по доступности интернета
Россия стала второй среди стран G20 по доступности интернета - 19.03.2026, ПРАЙМ
Россия стала второй среди стран G20 по доступности интернета
Россия занимает второе место среди стран "Большой двадцатки" по стоимости безлимитного интернета, выяснило РИА Новости на основе открытых данных. | 19.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Россия занимает второе место среди стран "Большой двадцатки" по стоимости безлимитного интернета, выяснило РИА Новости на основе открытых данных. Так, в России безлимитный интернет скоростью от 60 мегабит в секунду в месяц обходится в среднем в 658,6 рубля. Меньше стоимости такой связи среди стран G20 лишь в Индии, где она составляет 600,4 рубля. Как рассказал РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Леонид Делицын, относительно низкая стоимость интернета в России объясняется тем, что в стране острая конкуренция среди операторов связи и провайдеров. "Сегодня крупнейшие провайдеры - это "Ростелеком", "Эр-Телеком" и все федеральные операторы сотовой связи, их острая конкуренция и значительные инвестиции и привели к снижению стоимости доступа", - пояснил эксперт. Тройку стран с самым доступным интернетом замыкает Китай, где в месяц придется отдать 902,7 рубля. Затем идёт Турция (1161,5 рубля). Примерно одинаковые цены уже в Бразилии, Южной Корее и Индонезии - там жители платят примерно по 1700 рублей в месяц. Дороже уже в Аргентине - там за интернет придется отдать чуть больше 2000 рублей в месяц, а в Мексике - почти 2500. Недалеко от них ушли Италия (2567 рубля), Япония (2662 рубля) и Франция (2832 рубля). Дороже 3000 рублей обойдется Интернет в ЮАР, а в Великобритании - 3507 рублей. В пятерку стран из "Большой двадцатки" с самым дорогим интернетом вошли США (5972 рубля), Саудовская Аравия (5625,6 рубля), Канада (5106,3 рубля), Австралия (4750 рублей) и Германия (4035,7 рубля).
технологии, мировая экономика, индия, китай, турция, финам, фг "финам", ростелеком
Технологии, Экономика, Мировая экономика, ИНДИЯ, КИТАЙ, ТУРЦИЯ, Финам, ФГ "ФИНАМ", Ростелеком
06:47 19.03.2026 (обновлено: 07:57 19.03.2026)
 
Россия стала второй среди стран G20 по доступности интернета

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Россия занимает второе место среди стран "Большой двадцатки" по стоимости безлимитного интернета, выяснило РИА Новости на основе открытых данных.
Так, в России безлимитный интернет скоростью от 60 мегабит в секунду в месяц обходится в среднем в 658,6 рубля. Меньше стоимости такой связи среди стран G20 лишь в Индии, где она составляет 600,4 рубля.
Как рассказал РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Леонид Делицын, относительно низкая стоимость интернета в России объясняется тем, что в стране острая конкуренция среди операторов связи и провайдеров.
"Сегодня крупнейшие провайдеры - это "Ростелеком", "Эр-Телеком" и все федеральные операторы сотовой связи, их острая конкуренция и значительные инвестиции и привели к снижению стоимости доступа", - пояснил эксперт.
Тройку стран с самым доступным интернетом замыкает Китай, где в месяц придется отдать 902,7 рубля. Затем идёт Турция (1161,5 рубля).
Примерно одинаковые цены уже в Бразилии, Южной Корее и Индонезии - там жители платят примерно по 1700 рублей в месяц. Дороже уже в Аргентине - там за интернет придется отдать чуть больше 2000 рублей в месяц, а в Мексике - почти 2500.
Недалеко от них ушли Италия (2567 рубля), Япония (2662 рубля) и Франция (2832 рубля). Дороже 3000 рублей обойдется Интернет в ЮАР, а в Великобритании - 3507 рублей.
В пятерку стран из "Большой двадцатки" с самым дорогим интернетом вошли США (5972 рубля), Саудовская Аравия (5625,6 рубля), Канада (5106,3 рубля), Австралия (4750 рублей) и Германия (4035,7 рубля).
 
ЭкономикаТехнологииМировая экономикаИНДИЯКИТАЙТУРЦИЯФинамФГ "ФИНАМ"Ростелеком
 
 
