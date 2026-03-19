Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитик ожидает укрепления рубля в ближайшие недели - 19.03.2026, ПРАЙМ
Аналитик ожидает укрепления рубля в ближайшие недели
Рубль сейчас перепродан и в ближайшие несколько недель может перейти к укреплению, рассказал РИА Новости аналитик "Сберинвестиций" Федор Чижов. | 19.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Рубль сейчас перепродан и в ближайшие несколько недель может перейти к укреплению, рассказал РИА Новости аналитик "Сберинвестиций" Федор Чижов.
19:00 19.03.2026
 
Аналитик ожидает укрепления рубля в ближайшие недели

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Рубль сейчас перепродан и в ближайшие несколько недель может перейти к укреплению, рассказал РИА Новости аналитик "Сберинвестиций" Федор Чижов.
"По нашему мнению, рубль сейчас перепродан, поэтому в ближайшие несколько недель мы можем увидеть его укрепление", - рассказал аналитик.
Ранее в четверг юань дорожал на пике до 12,65 рубля на валютных торгах Московской биржи, что стало максимумом с сентября.
Главные причины падения курса рубля, по мнению Чижова, это снижение продаж валюты со стороны Банка России и дефицит юаневой ликвидности. И последний фактор сейчас особенно заметен: юаневые ставки резко выросли и уже доходят до 50%, усиливая давление на рубль, добавляет он.
Поддержку же рубля аналитик видит в налоговых выплатах, росте цен на сырье и экспирации фьючерсов — часть инвесторов может не переносить длинные валютные позиции дальше.
Наконец, и завтрашнее решение Банка России о дальнейшей величине ключевой ставки может стать ещё одним фактором в пользу укрепления рубля — после шести из восьми последних заседаний регулятора его курс демонстрировал рост в течение нескольких дней, добавил он.
При этом на более долгом отрезке, к концу года, аналитик все же прогнозирует дальнейшее снижение курса рубля - до 90 за доллар и до 13,2 за юань.
