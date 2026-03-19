От роста цен на нефть и газ выиграли не только энергетики

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Новый виток эскалации конфликта на Ближнем Востоке: обмен авиаударами между США и Ираном привел к очередному росту цен на нефть и газ. В среду США и Израиль нанесли авиаудар по иранскому газовому месторождению Южный Парс и связанной с ним инфраструктуре. Также пострадали нефтяные и нефтехимические объекты в соседнем городе Ассалуйе. Это первая атака на нефтегазовые объекты страны.В ответ позднее Иран нанес ракетный удар по промышленной зоне в Рас-Лаффане в Катаре, где расположены заводы по производству СПГ. QatarEnergy оценила ущерб как значительный. Катар — один из крупнейших в мире экспортеров СПГ, на его долю приходится около 20 процентов мирового производства.Как это повлияло на котировки нефти и газа?Баррель Brent поднимался утром почти до $115/барр. (за месяц цены выросли более чем на 50%), TTF (биржевая цена газа в Европе, апрельские фьючерсы) — до $850/тыс. куб. м (за месяц цены выросли более чем на 100% — это выше, чем рост цен на нефть: рынок в данный момент более дефицитен и не имеет стратегических запасов, как в случае с рынком нефти). Текущая ситуация подразумевает риски дальнейшего роста цен на нефть и газ в случае продолжения конфликта: цены на нефть могут стремиться к $130, а цена на газ TTF — к $1000.Какие инструменты могут быть интересны инвесторам в ситуации роста цен на энергоносители?• НОВАТЭК (как ставка на рост цен на СПГ и ослабление рубля)• Газпром (с ростом цен на газ и ослаблением рубля СДП Газпрома выходит в положительную зону в 2026 году, что увеличивает шансы на возобновление дивидендных выплат)• Совкомфлот может также быть в числе бенефициаров: с учетом резкого повышения ставок фрахта на фоне ситуации на Ближнем Востоке и возросшего спроса на российскую нефть динамика финансовых показателей Совкомфлота в 2026 году может заметно улучшиться• ФосАгро (цены на мировые удобрения растут как производная от цен на газ и фосфаты, а индекс акций ФосАгро также следует за индексом рублевой цены на моноаммонийфосфат).Однако акции ФосАгро уже выросли в стоимости и торгуются по мультипликаторам 6,1х EV/EBITDA 2026 против среднего за 7 лет 5,6х. Аналитики сохраняют осторожный фундаментальный взгляд на акции ФосАгро. На фоне роста цен на удобрения бумаги выглядят интересно и даже обогнали динамику цен на MAP с 2024 года, но рынок может недооценивать негативный эффект от роста цен на сырье. Так, сера стала одним из главных факторов давления на рентабельность производства фосфорных удобрений. С конца 2024 года по март 2026 года цена на серу выросла на 210%, так как в результате снижения объемов переработки на ГПЗ и НПЗ, вызванного атаками БПЛА, Россия из крупного нетто-экспортера серы превратилась в ее нетто-импортера. Ситуация на Ближнем Востоке дополнительно усугубляет дефицит серы в мире.Автор - Ирина Иртегова, старший аналитик СберИнвестиций
