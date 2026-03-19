От роста цен на нефть и газ выиграли не только энергетики - 19.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260319/rynki-868454055.html
От роста цен на нефть и газ выиграли не только энергетики
2026-03-19T15:17+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868454055.jpg?1773922668
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
Ирина Иртегова
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/13/868453318_0:0:534:534_100x100_80_0_0_d2e98815b51cc9e83310100909f94921.jpg
Ирина Иртегова
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/13/868453318_0:0:534:534_100x100_80_0_0_d2e98815b51cc9e83310100909f94921.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
15:17 19.03.2026
 
От роста цен на нефть и газ выиграли не только энергетики

В СберИнвестициях назвали бенефициаров роста цен на энергоносители

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Ирина Иртегова, старший аналитик СберИнвестиций
Старший аналитик "СберИнвестиций"
Все материалы
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Новый виток эскалации конфликта на Ближнем Востоке: обмен авиаударами между США и Ираном привел к очередному росту цен на нефть и газ. В среду США и Израиль нанесли авиаудар по иранскому газовому месторождению Южный Парс и связанной с ним инфраструктуре. Также пострадали нефтяные и нефтехимические объекты в соседнем городе Ассалуйе. Это первая атака на нефтегазовые объекты страны.
В ответ позднее Иран нанес ракетный удар по промышленной зоне в Рас-Лаффане в Катаре, где расположены заводы по производству СПГ. QatarEnergy оценила ущерб как значительный. Катар — один из крупнейших в мире экспортеров СПГ, на его долю приходится около 20 процентов мирового производства.
Как это повлияло на котировки нефти и газа?
Баррель Brent поднимался утром почти до $115/барр. (за месяц цены выросли более чем на 50%), TTF (биржевая цена газа в Европе, апрельские фьючерсы) — до $850/тыс. куб. м (за месяц цены выросли более чем на 100% — это выше, чем рост цен на нефть: рынок в данный момент более дефицитен и не имеет стратегических запасов, как в случае с рынком нефти). Текущая ситуация подразумевает риски дальнейшего роста цен на нефть и газ в случае продолжения конфликта: цены на нефть могут стремиться к $130, а цена на газ TTF — к $1000.
Какие инструменты могут быть интересны инвесторам в ситуации роста цен на энергоносители?
• НОВАТЭК (как ставка на рост цен на СПГ и ослабление рубля)
• Газпром (с ростом цен на газ и ослаблением рубля СДП Газпрома выходит в положительную зону в 2026 году, что увеличивает шансы на возобновление дивидендных выплат)
• Совкомфлот может также быть в числе бенефициаров: с учетом резкого повышения ставок фрахта на фоне ситуации на Ближнем Востоке и возросшего спроса на российскую нефть динамика финансовых показателей Совкомфлота в 2026 году может заметно улучшиться
• ФосАгро (цены на мировые удобрения растут как производная от цен на газ и фосфаты, а индекс акций ФосАгро также следует за индексом рублевой цены на моноаммонийфосфат).
Однако акции ФосАгро уже выросли в стоимости и торгуются по мультипликаторам 6,1х EV/EBITDA 2026 против среднего за 7 лет 5,6х. Аналитики сохраняют осторожный фундаментальный взгляд на акции ФосАгро. На фоне роста цен на удобрения бумаги выглядят интересно и даже обогнали динамику цен на MAP с 2024 года, но рынок может недооценивать негативный эффект от роста цен на сырье. Так, сера стала одним из главных факторов давления на рентабельность производства фосфорных удобрений. С конца 2024 года по март 2026 года цена на серу выросла на 210%, так как в результате снижения объемов переработки на ГПЗ и НПЗ, вызванного атаками БПЛА, Россия из крупного нетто-экспортера серы превратилась в ее нетто-импортера. Ситуация на Ближнем Востоке дополнительно усугубляет дефицит серы в мире.
Автор - Ирина Иртегова, старший аналитик СберИнвестиций

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала