https://1prime.ru/20260319/rzhd-868447961.html

РЖД запустили первые продажи билетов на электричку через Max

РЖД запустили первые продажи билетов на электричку через Max - 19.03.2026, ПРАЙМ

РЖД запустили первые продажи билетов на электричку через Max

РЖД запустили первые продажи билетов на электричку через мессенджер Max, следует из сообщения компании.

2026-03-19T12:56+0300

2026-03-19T12:56+0300

2026-03-19T12:56+0300

бизнес

россия

ржд

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/06/866247049_0:132:3169:1915_1920x0_80_0_0_8778f3a42012b5860f2f6518b69e9ed5.jpg

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. РЖД запустили первые продажи билетов на электричку через мессенджер Max, следует из сообщения компании. "Билет на электричку в Новосибирской области теперь можно купить в мессенджере Max. Специальный чат-бот теперь доступен пассажирам электричек АО "Экспресс-пригород", - говорится в сообщении РЖД. Работает это так. Для перехода в чат-бот можно отсканировать соответствующий QR-код (размещается на станциях и остановочных пунктах) или подписаться на бот по ссылке max.ru/expressprigbot При оформлении билета в чат-боте нужно выбрать дату поездки, станцию отправления/прибытия, нужный электропоезд и вид билета. Оплатить поездку с использованием Системы быстрых платежей. После оплаты пассажир получит два QR-кода: для предъявления контролёру в электропоезде и для прохода через турникеты при их наличии на станциях отправления и прибытия. РЖД пишут, что через чат-бот в Max также можно купить льготные билеты для студентов и школьников или оформить провоз багажа и животных. "В ближайшее время такая возможность появится у пассажиров пригородных поездов АО "Омск-пригород" и АО "Кузбасс-пригород" в Омской и Кемеровской областях, а также АО "Алтай-пригород" и АО "Краспригород" в Алтайском и Красноярском краях. В дальнейшем планируется масштабировать сервис на все пригородные компании сети РЖД", - говорится в сообщении.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, ржд