РЖД запустили первые продажи билетов на электричку через Max - 19.03.2026, ПРАЙМ
РЖД запустили первые продажи билетов на электричку через Max
РЖД запустили первые продажи билетов на электричку через мессенджер Max, следует из сообщения компании. | 19.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. РЖД запустили первые продажи билетов на электричку через мессенджер Max, следует из сообщения компании. "Билет на электричку в Новосибирской области теперь можно купить в мессенджере Max. Специальный чат-бот теперь доступен пассажирам электричек АО "Экспресс-пригород", - говорится в сообщении РЖД. Работает это так. Для перехода в чат-бот можно отсканировать соответствующий QR-код (размещается на станциях и остановочных пунктах) или подписаться на бот по ссылке max.ru/expressprigbot При оформлении билета в чат-боте нужно выбрать дату поездки, станцию отправления/прибытия, нужный электропоезд и вид билета. Оплатить поездку с использованием Системы быстрых платежей. После оплаты пассажир получит два QR-кода: для предъявления контролёру в электропоезде и для прохода через турникеты при их наличии на станциях отправления и прибытия. РЖД пишут, что через чат-бот в Max также можно купить льготные билеты для студентов и школьников или оформить провоз багажа и животных. "В ближайшее время такая возможность появится у пассажиров пригородных поездов АО "Омск-пригород" и АО "Кузбасс-пригород" в Омской и Кемеровской областях, а также АО "Алтай-пригород" и АО "Краспригород" в Алтайском и Красноярском краях. В дальнейшем планируется масштабировать сервис на все пригородные компании сети РЖД", - говорится в сообщении.
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. РЖД запустили первые продажи билетов на электричку через мессенджер Max, следует из сообщения компании.
"Билет на электричку в Новосибирской области теперь можно купить в мессенджере Max. Специальный чат-бот теперь доступен пассажирам электричек АО "Экспресс-пригород", - говорится в сообщении РЖД.
Работает это так. Для перехода в чат-бот можно отсканировать соответствующий QR-код (размещается на станциях и остановочных пунктах) или подписаться на бот по ссылке max.ru/expressprigbot
При оформлении билета в чат-боте нужно выбрать дату поездки, станцию отправления/прибытия, нужный электропоезд и вид билета. Оплатить поездку с использованием Системы быстрых платежей.
После оплаты пассажир получит два QR-кода: для предъявления контролёру в электропоезде и для прохода через турникеты при их наличии на станциях отправления и прибытия.
РЖД пишут, что через чат-бот в Max также можно купить льготные билеты для студентов и школьников или оформить провоз багажа и животных.
"В ближайшее время такая возможность появится у пассажиров пригородных поездов АО "Омск-пригород" и АО "Кузбасс-пригород" в Омской и Кемеровской областях, а также АО "Алтай-пригород" и АО "Краспригород" в Алтайском и Красноярском краях. В дальнейшем планируется масштабировать сервис на все пригородные компании сети РЖД", - говорится в сообщении.
