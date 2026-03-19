Аэропорт Сочи работает штатно и обслужит 137 рейсов в течение суток

Аэропорт Сочи работает штатно после снятия ограничений на полеты и обслужит 137 рейсов в течение суток, сообщает авиагавань. | 19.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-19T10:15+0300

СОЧИ, 19 мар – ПРАЙМ. Аэропорт Сочи работает штатно после снятия ограничений на полеты и обслужит 137 рейсов в течение суток, сообщает авиагавань. О введении, а затем снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи в ночь на четверг сообщала Росавиация. "Аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Обстановка в аэропорту спокойная. Все операции - от регистрации до посадки на рейсы - выполняются по расписанию. На 8.45 (мск) текущего дня суточный план полётов - 137 рейсов", - говорится в сообщении. Согласно информации онлайн-табло аэропорта Сочи, задержек в расписании на вылет нет.

