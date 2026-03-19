Аэропорт Сочи работает штатно и обслужит 137 рейсов в течение суток - 19.03.2026, ПРАЙМ
Аэропорт Сочи работает штатно и обслужит 137 рейсов в течение суток
Аэропорт Сочи работает штатно после снятия ограничений на полеты и обслужит 137 рейсов в течение суток, сообщает авиагавань. | 19.03.2026, ПРАЙМ
10:15 19.03.2026
 
Аэропорт Сочи работает штатно и обслужит 137 рейсов в течение суток

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании "Аэрофлота" в международном аэропорту Сочи
Самолеты авиакомпании Аэрофлота в международном аэропорту Сочи - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2026
Самолеты авиакомпании "Аэрофлота" в международном аэропорту Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 19 мар – ПРАЙМ. Аэропорт Сочи работает штатно после снятия ограничений на полеты и обслужит 137 рейсов в течение суток, сообщает авиагавань.
О введении, а затем снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи в ночь на четверг сообщала Росавиация.
"Аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Обстановка в аэропорту спокойная. Все операции - от регистрации до посадки на рейсы - выполняются по расписанию. На 8.45 (мск) текущего дня суточный план полётов - 137 рейсов", - говорится в сообщении.
Согласно информации онлайн-табло аэропорта Сочи, задержек в расписании на вылет нет.
Международный аэропорт Краснодар - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2026
В аэропорту Краснодара задержали более 30 рейсов
Вчера, 13:10
 
