Европейские авиакомпании предупредили о росте цен на билеты, пишут СМИ - 19.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260319/savmolety-868450047.html
Европейские авиакомпании предупредили о росте цен на билеты, пишут СМИ
Европейские авиакомпании предупредили о росте цен на билеты, пишут СМИ
2026-03-19T13:41+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/76293/29/762932975_0:102:1000:665_1920x0_80_0_0_3d43834942ac89dd72510b77aa0ebc86.jpg
https://1prime.ru/20260319/turizm-868448637.html
https://1prime.ru/20260319/gaz-868443643.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76293/29/762932975_113:0:1000:665_1920x0_80_0_0_e48a9228538b23db7b811389c367ceb5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
13:41 19.03.2026
 
Европейские авиакомпании предупредили о росте цен на билеты, пишут СМИ

© flickr.com / robert.molinarius — Самолет авиакомпании "Lufthansa"
Самолет авиакомпании Lufthansa - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2026
Самолет авиакомпании "Lufthansa". Архивное фото
© flickr.com / robert.molinarius
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Крупные европейские авиаперевозчики предупредили о возможном росте тарифов, если вызванный конфликтом с Ираном скачок цен на топливо сохранится на протяжении нескольких месяцев, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на выступления руководителей авиакомпаний в Брюсселе.
"Крупные европейские авиакомпании предупредили о росте тарифов, если скачок цен на топливо, вызванный конфликтом с Ираном, сохранится на протяжении нескольких месяцев", - передает Рейтер.
Туристы на пляже - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2026
В РСТ рассказали, куда россияне едут вместо Ближнего Востока
13:19
Авиакомпании также призвали пассажиров бронировать билеты заранее, чтобы избежать дополнительных расходов, поскольку эффект от стратегий хеджирования топлива начинает ослабевать.
В частности, генеральный директор Lufthansa Group Карстен Шпор (Carsten ​Spohr) заявил, что компания уже добавила 40 рейсов в Азию, чтобы компенсировать сбои в работе перевозчиков из стран Персидского залива, однако предупредил, что рост топливных сборов может снизить спрос.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Рост цен на топливо наблюдается по всему миру из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
Газокомпрессорная станция - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2026
Цены на газ в Европе впервые с января 2023 года выросли на 30 процентов
10:48
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала