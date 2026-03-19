https://1prime.ru/20260319/savmolety-868450047.html

Европейские авиакомпании предупредили о росте цен на билеты, пишут СМИ

Крупные европейские авиаперевозчики предупредили о возможном росте тарифов, если вызванный конфликтом с Ираном скачок цен на топливо сохранится на протяжении...

2026-03-19T13:41+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/76293/29/762932975_0:102:1000:665_1920x0_80_0_0_3d43834942ac89dd72510b77aa0ebc86.jpg

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Крупные европейские авиаперевозчики предупредили о возможном росте тарифов, если вызванный конфликтом с Ираном скачок цен на топливо сохранится на протяжении нескольких месяцев, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на выступления руководителей авиакомпаний в Брюсселе. "Крупные европейские авиакомпании предупредили о росте тарифов, если скачок цен на топливо, вызванный конфликтом с Ираном, сохранится на протяжении нескольких месяцев", - передает Рейтер. Авиакомпании также призвали пассажиров бронировать билеты заранее, чтобы избежать дополнительных расходов, поскольку эффект от стратегий хеджирования топлива начинает ослабевать. В частности, генеральный директор Lufthansa Group Карстен Шпор (Carsten ​Spohr) заявил, что компания уже добавила 40 рейсов в Азию, чтобы компенсировать сбои в работе перевозчиков из стран Персидского залива, однако предупредил, что рост топливных сборов может снизить спрос. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Рост цен на топливо наблюдается по всему миру из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, иран, персидский залив, сша