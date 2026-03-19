Европейские авиакомпании предупредили о росте цен на билеты, пишут СМИ
2026-03-19T13:41+0300
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Крупные европейские авиаперевозчики предупредили о возможном росте тарифов, если вызванный конфликтом с Ираном скачок цен на топливо сохранится на протяжении нескольких месяцев, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на выступления руководителей авиакомпаний в Брюсселе. "Крупные европейские авиакомпании предупредили о росте тарифов, если скачок цен на топливо, вызванный конфликтом с Ираном, сохранится на протяжении нескольких месяцев", - передает Рейтер. Авиакомпании также призвали пассажиров бронировать билеты заранее, чтобы избежать дополнительных расходов, поскольку эффект от стратегий хеджирования топлива начинает ослабевать. В частности, генеральный директор Lufthansa Group Карстен Шпор (Carsten Spohr) заявил, что компания уже добавила 40 рейсов в Азию, чтобы компенсировать сбои в работе перевозчиков из стран Персидского залива, однако предупредил, что рост топливных сборов может снизить спрос. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Рост цен на топливо наблюдается по всему миру из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
https://1prime.ru/20260319/turizm-868448637.html
https://1prime.ru/20260319/gaz-868443643.html
Reuters: европейские авиакомпании предупредили о возможном росте тарифов из-за Ирана