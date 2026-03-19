Книги Жириновского вызвали большой интерес в Сербии

2026-03-19T03:04+0300

общество

мировая экономика

россия

сербия

москва

гаага

владимир жириновский

владимир путин

лдпр

госдума

БЕЛГРАД, 19 мар – ПРАЙМ. Граждане Сербии любят Владимира Жириновского, называют его "пророком", который предсказал нынешнюю ситуацию в мире, и разобрали почти все новое сербское издание его книги, сообщил РИА Новости лидер Сербской радикальной партии (СРП) Воислав Шешель. "Я подниму Россию с колен!", таким было заглавие первой книги в этом сборнике. Мы объехали семь муниципалитетов, многие населенные пункты. Раздаем гражданам по одной моей книге и других авторов, больше всего – Жириновского. Наш народ любит Жириновского, с радостью разбирает его книги, люди его помнят, говорят, что он был пророком и все это предвидел", - сказал Шешель и уточнил, что тираж составил пять тысяч экземпляров, "уже почти все раздали" и акция продолжается. Он добавил, что это второе издание Жириновского в Сербии, первое СРП перевела и отпечатала в 1995 году с его разрешения. "Ранее Жириновского могли недооценивать оппоненты, клеветать на него, но история показала, что он был прав. Мы встречались с ним много раз, он приезжал в Сербию, я ездил в Москву. Мы были друзьями", - подчеркнул Шешель. Лидер сербских радикалов напомнил, что и президент России Владимир Путин указывал на способность Жириновского предвидеть исторические события. Шешель сам является автором около 280 книг в твердом переплете, включая все материалы из почти 12 лет пребывания под судом в Гааге и выступления на телевидении, и надеется довести собрания сочинений до 300 книг. Жириновский на протяжении более чем 30 лет возглавлял ЛДПР, был депутатом Госдумы восьми созывов. Политик скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни, ему было 75 лет.

