Цена на серебро упала ниже 75 долларов за унцию впервые с 18 февраля

Цена на серебро упала ниже 75 долларов за унцию впервые с 18 февраля - 19.03.2026, ПРАЙМ

Цена на серебро упала ниже 75 долларов за унцию впервые с 18 февраля

Биржевая цена на серебро снижается в четверг утром более чем на 3%, в ходе торгов опускалась ниже отметки в 75 долларов за тройскую унцию, следует из данных... | 19.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-19T09:09+0300

2026-03-19T09:09+0300

2026-03-19T09:09+0300

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро снижается в четверг утром более чем на 3%, в ходе торгов опускалась ниже отметки в 75 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 8.43 мск цена майского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 3,17% - до 75,135 доллара за унцию, минутами ранее показатель опускался ниже 75 долларов впервые с 18 февраля.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, comex