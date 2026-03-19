Цена на серебро опустилась ниже 70 долларов впервые с 6 февраля

Цена на серебро опустилась ниже 70 долларов впервые с 6 февраля - 19.03.2026, ПРАЙМ

Цена на серебро опустилась ниже 70 долларов впервые с 6 февраля

Биржевая цена на серебро снижается в четверг более чем на 10%, в ходе торгов опустившись ниже отметки в 70 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.

2026-03-19T15:28+0300

2026-03-19T15:28+0300

2026-03-19T15:28+0300

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро снижается в четверг более чем на 10%, в ходе торгов опустившись ниже отметки в 70 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 15.43 мск цена майского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex падает на 10,2% относительно предыдущего закрытия - до 69,675 доллара за унцию, показатель опустился ниже 70 долларов впервые с 6 февраля.

рынок, торги, comex