Стало известно, какие сервисы попали в белый список Минцифры - 19.03.2026, ПРАЙМ
Стало известно, какие сервисы попали в белый список Минцифры
Стало известно, какие сервисы попали в белый список Минцифры - 19.03.2026, ПРАЙМ
Стало известно, какие сервисы попали в белый список Минцифры
Более 120 сервисов находятся в "белом списке" Минцифры РФ и доступны в условиях ограничения мобильного интернета в России, среди них - соцсети,... | 19.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-19T05:07+0300
2026-03-19T05:32+0300
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Более 120 сервисов находятся в "белом списке" Минцифры РФ и доступны в условиях ограничения мобильного интернета в России, среди них - соцсети, интернет-магазины, государственные сайты, банки, сайты СМИ, стриминговые сервисы, операторы связи и сайты для бронирования путешествий и покупок авиабилетов, следует из подсчетов РИА Новости. Так, в "белый список" приложений для общения, в том числе, вошли "Одноклассники", сервисы "ВКонтакте" и "Яндекса", Mail и нацмессенджер Мах. Среди видеохостингов оказались "VK Видео" и Rutube. Помимо этого, будут работать онлайн-магазины и маркетплейсы, например, Ozon, Wildberries, Avito, "Мегамаркет", "Магнит", "Вкусвилл", "Дикси", "Детский мир", а также сети ресторанов быстрого питания: "Вкусно - и точка" и "Бургер Кинг". Доступ обеспечен на ресурсы федеральных операторов связи - "Билайна", "Мегафона", МТС, "Ростелекома", T2, а также всем сервисам, которые принадлежат операторам. "Сбермобайл", "Т-Мобайл", "Эр-Телеком" тоже вошли в "белый список". Без интернета работают и официальный сайт платежной системы "Мир", онлайн-банки ВТБ, "Альфа-банк" и ПСБ. Будут работать и службы доставок - "Почта России", СДЭК, "Деловые линии", "Купер" и "Самокат". Кроме того, без интернета можно будет приобрести билет через сайт РЖД, "Туту.ру" или "Гранд Сервис Экспресс", купить авиабилет - на сайте "Аэрофлота" или "Победы". Навигатор "2ГИС", каршеринги "Ситидрайв" и "Яндекс Драйв", портал HeadHunter, сайт с прогнозом погоды Gismeteo также доступны россиянам. В "белый список" включены государственные сайты и порталы, к примеру, "Госуслуги", "Портал для электронного голосования", ЦБ РФ, сайты правительства и администрации президента РФ, Госдумы, Совета Федерации, министерств и служб, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, системы маркировки "Честный знак", сервисы ФНС и Московской биржи. Вторую неделю фиксируются проблемы в работе мобильного интернета в центральных районах Москвы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что возможные ограничения связи обусловлены вопросами безопасности.
рф
москва
технологии, россия, рф, москва, дмитрий песков, вконтакте, яндекс, rutube
Технологии, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Дмитрий Песков, ВКонтакте, Яндекс, RuTube
05:07 19.03.2026 (обновлено: 05:32 19.03.2026)
 
Стало известно, какие сервисы попали в белый список Минцифры

РИА Новости: более 120 сервисов будут доступны в условиях ограничения мобильного интернета

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Более 120 сервисов находятся в "белом списке" Минцифры РФ и доступны в условиях ограничения мобильного интернета в России, среди них - соцсети, интернет-магазины, государственные сайты, банки, сайты СМИ, стриминговые сервисы, операторы связи и сайты для бронирования путешествий и покупок авиабилетов, следует из подсчетов РИА Новости.
Так, в "белый список" приложений для общения, в том числе, вошли "Одноклассники", сервисы "ВКонтакте" и "Яндекса", Mail и нацмессенджер Мах. Среди видеохостингов оказались "VK Видео" и Rutube. Помимо этого, будут работать онлайн-магазины и маркетплейсы, например, Ozon, Wildberries, Avito, "Мегамаркет", "Магнит", "Вкусвилл", "Дикси", "Детский мир", а также сети ресторанов быстрого питания: "Вкусно - и точка" и "Бургер Кинг".
Доступ обеспечен на ресурсы федеральных операторов связи - "Билайна", "Мегафона", МТС, "Ростелекома", T2, а также всем сервисам, которые принадлежат операторам. "Сбермобайл", "Т-Мобайл", "Эр-Телеком" тоже вошли в "белый список". Без интернета работают и официальный сайт платежной системы "Мир", онлайн-банки ВТБ, "Альфа-банк" и ПСБ.
Будут работать и службы доставок - "Почта России", СДЭК, "Деловые линии", "Купер" и "Самокат". Кроме того, без интернета можно будет приобрести билет через сайт РЖД, "Туту.ру" или "Гранд Сервис Экспресс", купить авиабилет - на сайте "Аэрофлота" или "Победы". Навигатор "2ГИС", каршеринги "Ситидрайв" и "Яндекс Драйв", портал HeadHunter, сайт с прогнозом погоды Gismeteo также доступны россиянам.
В "белый список" включены государственные сайты и порталы, к примеру, "Госуслуги", "Портал для электронного голосования", ЦБ РФ, сайты правительства и администрации президента РФ, Госдумы, Совета Федерации, министерств и служб, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, системы маркировки "Честный знак", сервисы ФНС и Московской биржи.
Вторую неделю фиксируются проблемы в работе мобильного интернета в центральных районах Москвы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что возможные ограничения связи обусловлены вопросами безопасности.
 
ТехнологииРОССИЯРФМОСКВАДмитрий ПесковВКонтактеЯндексRuTube
 
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов.
