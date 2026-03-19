На Шри-Ланке закрылись АЗС

Заправки на Шри-Ланке закрываются на фоне топливной паники из-за конфликта на Ближнем Востоке, вынуждая людей ехать в другие населенные пункты, чтобы заправить... | 19.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-19T06:32+0300

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 мар - ПРАЙМ. Заправки на Шри-Ланке закрываются на фоне топливной паники из-за конфликта на Ближнем Востоке, вынуждая людей ехать в другие населенные пункты, чтобы заправить свой транспорт, выяснило РИА Новости. "У нас на побережье в Мириссе (курортный город на Шри-Ланке - ред.) три заправки, они все закрыты, потому что нет бензина. За топливом надо ехать в другие города... Как пользоваться мотоциклами в такой ситуации, непонятно", - рассказал агентству путешественник из России. Россиянин отметил, что, по заявлениям других туристов, ситуация в центральных районах острова не настолько тяжелая. Как выяснило РИА Новости, путешественники в русскоязычных чатах делятся локациями работающих заправок и жалуются на огромные очереди на АЗС, где зачастую приходится стоять по 30-40 минут. Ранее россиянин сообщил РИА Новости, что в понедельник на острове были введены ограничения на получение топлива на АЗС. Заправиться можно только в пределах установленного лимита по специальному QR-коду. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников. Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. На него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.

