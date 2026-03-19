На Шри-Ланке закрылись АЗС - 19.03.2026, ПРАЙМ
Энергетика
На Шри-Ланке закрылись АЗС
Заправки на Шри-Ланке закрываются на фоне топливной паники из-за конфликта на Ближнем Востоке, вынуждая людей ехать в другие населенные пункты, чтобы заправить... | 19.03.2026, ПРАЙМ
06:32 19.03.2026 (обновлено: 07:12 19.03.2026)
 
На Шри-Ланке закрылись АЗС

РИА Новости: на Шри-Ланке из-за топливной паники закрываются АЗС

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 мар - ПРАЙМ. Заправки на Шри-Ланке закрываются на фоне топливной паники из-за конфликта на Ближнем Востоке, вынуждая людей ехать в другие населенные пункты, чтобы заправить свой транспорт, выяснило РИА Новости.
"У нас на побережье в Мириссе (курортный город на Шри-Ланке - ред.) три заправки, они все закрыты, потому что нет бензина. За топливом надо ехать в другие города... Как пользоваться мотоциклами в такой ситуации, непонятно", - рассказал агентству путешественник из России.
Россиянин отметил, что, по заявлениям других туристов, ситуация в центральных районах острова не настолько тяжелая.
Как выяснило РИА Новости, путешественники в русскоязычных чатах делятся локациями работающих заправок и жалуются на огромные очереди на АЗС, где зачастую приходится стоять по 30-40 минут.
Ранее россиянин сообщил РИА Новости, что в понедельник на острове были введены ограничения на получение топлива на АЗС. Заправиться можно только в пределах установленного лимита по специальному QR-коду.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. На него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.
 
