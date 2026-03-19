https://1prime.ru/20260319/situatsija-868438480.html
В Новосибирской области рассмотрят ситуацию с очагами пастереллеза
В Новосибирской области рассмотрят ситуацию с очагами пастереллеза - 19.03.2026, ПРАЙМ
В Новосибирской области рассмотрят ситуацию с очагами пастереллеза
Аграрный комитет законодательного собрания Новосибирской области рассмотрит ситуацию с локализацией в регионе очагов пастереллеза и бешенства животных,... | 19.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-19T07:48+0300
2026-03-19T07:48+0300
2026-03-19T08:25+0300
общество
экономика
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/12/868405980_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_cb393a77e17ea8264d1397d03fb92d53.jpg
НОВОСИБИРСК, 19 мар - ПРАЙМ. Аграрный комитет законодательного собрания Новосибирской области рассмотрит ситуацию с локализацией в регионе очагов пастереллеза и бешенства животных, связанную с изъятием животных у сельчан, сообщил в четверг на сессии спикер областного парламента Андрей Шимкив. В начале сессии депутат Вячеслав Илюхин предложил рассмотреть вопрос изъятия скота у сельчан в ряде районов области в связи с угрозой распространения заболевания животных. "Давайте мы ваш вопрос… Не сегодня в повестку, а изучим на аграрном комитете и тогда уже будем принимать решение… Нам не трудно даже собрать внеочередную сессию", - сказал председатель заксобрания. В итоге предложение депутата Илюхина не было вынесено на сессию. Губернатор Андрей Травников заверил, что на территории Новосибирской области проводятся "строгие, но абсолютно необходимые" ветеринарные меры для предотвращения распространения заболевания и нанесения большого ущерба отрасли животноводства. По его словам, все мероприятия реализуются в соответствии с ветеринарными правилами России, другими нормативными актами страны и законодательством РФ, а также в соответствии с дополнительными мерами социальной поддержки граждан, которые оказались в сложной ситуации. В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу (геморрагическая септицемия) – острому инфекционному заболеванию бактериального происхождения. Проводятся мероприятия по локализации очагов, сопровождающиеся в том числе изъятием животных в личных подсобных хозяйствах. В минувший понедельник в минсельхозе региона сообщили, что на территории всего региона введен режим ЧС для скорейшей локализации очагов опасных заболеваний. Пастереллез - тяжелое инфекционное заболевание, распространяющееся среди сельскохозяйственных и домашних животных, диких зверей и птиц и характеризующееся высокой заразностью и многочисленными осложнениями. Заболеваемость среди людей регистрируется редко.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/12/868405980_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_dfb20f8f84a9fa1afa02c06187a9c538.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , рф
В Новосибирской области рассмотрят ситуацию с очагами пастереллеза
Шимкив: в Новосибирской области рассмотрят ситуацию с очагами пастереллеза
НОВОСИБИРСК, 19 мар - ПРАЙМ. Аграрный комитет законодательного собрания Новосибирской области рассмотрит ситуацию с локализацией в регионе очагов пастереллеза и бешенства животных, связанную с изъятием животных у сельчан, сообщил в четверг на сессии спикер областного парламента Андрей Шимкив.
В начале сессии депутат Вячеслав Илюхин предложил рассмотреть вопрос изъятия скота у сельчан в ряде районов области в связи с угрозой распространения заболевания животных.
"Давайте мы ваш вопрос… Не сегодня в повестку, а изучим на аграрном комитете и тогда уже будем принимать решение… Нам не трудно даже собрать внеочередную сессию", - сказал председатель заксобрания. В итоге предложение депутата Илюхина не было вынесено на сессию.
Губернатор Андрей Травников заверил, что на территории Новосибирской области проводятся "строгие, но абсолютно необходимые" ветеринарные меры для предотвращения распространения заболевания и нанесения большого ущерба отрасли животноводства. По его словам, все мероприятия реализуются в соответствии с ветеринарными правилами России, другими нормативными актами страны и законодательством РФ, а также в соответствии с дополнительными мерами социальной поддержки граждан, которые оказались в сложной ситуации.
В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу (геморрагическая септицемия) – острому инфекционному заболеванию бактериального происхождения. Проводятся мероприятия по локализации очагов, сопровождающиеся в том числе изъятием животных в личных подсобных хозяйствах. В минувший понедельник в минсельхозе региона сообщили, что на территории всего региона введен режим ЧС для скорейшей локализации очагов опасных заболеваний.
Пастереллез - тяжелое инфекционное заболевание, распространяющееся среди сельскохозяйственных и домашних животных, диких зверей и птиц и характеризующееся высокой заразностью и многочисленными осложнениями. Заболеваемость среди людей регистрируется редко.