В Новосибирской области рассмотрят ситуацию с очагами пастереллеза - 19.03.2026, ПРАЙМ
В Новосибирской области рассмотрят ситуацию с очагами пастереллеза
07:48 19.03.2026 (обновлено: 08:25 19.03.2026)
 
В Новосибирской области рассмотрят ситуацию с очагами пастереллеза

Коровы на ферме. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 19 мар - ПРАЙМ. Аграрный комитет законодательного собрания Новосибирской области рассмотрит ситуацию с локализацией в регионе очагов пастереллеза и бешенства животных, связанную с изъятием животных у сельчан, сообщил в четверг на сессии спикер областного парламента Андрей Шимкив.
В начале сессии депутат Вячеслав Илюхин предложил рассмотреть вопрос изъятия скота у сельчан в ряде районов области в связи с угрозой распространения заболевания животных.
"Давайте мы ваш вопрос… Не сегодня в повестку, а изучим на аграрном комитете и тогда уже будем принимать решение… Нам не трудно даже собрать внеочередную сессию", - сказал председатель заксобрания. В итоге предложение депутата Илюхина не было вынесено на сессию.
Губернатор Андрей Травников заверил, что на территории Новосибирской области проводятся "строгие, но абсолютно необходимые" ветеринарные меры для предотвращения распространения заболевания и нанесения большого ущерба отрасли животноводства. По его словам, все мероприятия реализуются в соответствии с ветеринарными правилами России, другими нормативными актами страны и законодательством РФ, а также в соответствии с дополнительными мерами социальной поддержки граждан, которые оказались в сложной ситуации.
В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу (геморрагическая септицемия) – острому инфекционному заболеванию бактериального происхождения. Проводятся мероприятия по локализации очагов, сопровождающиеся в том числе изъятием животных в личных подсобных хозяйствах. В минувший понедельник в минсельхозе региона сообщили, что на территории всего региона введен режим ЧС для скорейшей локализации очагов опасных заболеваний.
Пастереллез - тяжелое инфекционное заболевание, распространяющееся среди сельскохозяйственных и домашних животных, диких зверей и птиц и характеризующееся высокой заразностью и многочисленными осложнениями. Заболеваемость среди людей регистрируется редко.
 
