https://1prime.ru/20260319/situatsija-868438480.html

В Новосибирской области рассмотрят ситуацию с очагами пастереллеза

2026-03-19T07:48+0300

общество

экономика

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/12/868405980_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_cb393a77e17ea8264d1397d03fb92d53.jpg

НОВОСИБИРСК, 19 мар - ПРАЙМ. Аграрный комитет законодательного собрания Новосибирской области рассмотрит ситуацию с локализацией в регионе очагов пастереллеза и бешенства животных, связанную с изъятием животных у сельчан, сообщил в четверг на сессии спикер областного парламента Андрей Шимкив. В начале сессии депутат Вячеслав Илюхин предложил рассмотреть вопрос изъятия скота у сельчан в ряде районов области в связи с угрозой распространения заболевания животных. "Давайте мы ваш вопрос… Не сегодня в повестку, а изучим на аграрном комитете и тогда уже будем принимать решение… Нам не трудно даже собрать внеочередную сессию", - сказал председатель заксобрания. В итоге предложение депутата Илюхина не было вынесено на сессию. Губернатор Андрей Травников заверил, что на территории Новосибирской области проводятся "строгие, но абсолютно необходимые" ветеринарные меры для предотвращения распространения заболевания и нанесения большого ущерба отрасли животноводства. По его словам, все мероприятия реализуются в соответствии с ветеринарными правилами России, другими нормативными актами страны и законодательством РФ, а также в соответствии с дополнительными мерами социальной поддержки граждан, которые оказались в сложной ситуации. В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу (геморрагическая септицемия) – острому инфекционному заболеванию бактериального происхождения. Проводятся мероприятия по локализации очагов, сопровождающиеся в том числе изъятием животных в личных подсобных хозяйствах. В минувший понедельник в минсельхозе региона сообщили, что на территории всего региона введен режим ЧС для скорейшей локализации очагов опасных заболеваний. Пастереллез - тяжелое инфекционное заболевание, распространяющееся среди сельскохозяйственных и домашних животных, диких зверей и птиц и характеризующееся высокой заразностью и многочисленными осложнениями. Заболеваемость среди людей регистрируется редко.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф