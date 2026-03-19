В Подмосковье предъявили обвинения 15 фигурантам дела о коррупции по газу
В Подмосковье предъявили обвинения 15 фигурантам дела о коррупции по газу - 19.03.2026, ПРАЙМ
В Подмосковье предъявили обвинения 15 фигурантам дела о коррупции по газу
Обвинение по делу о коррупции в газовой отрасли предъявлено 15 фигурантам, пятеро из которых действующие и экс-сотрудники "Мособлгаза", сообщили РИА Новости в... | 19.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-19T16:16+0300
2026-03-19T16:16+0300
2026-03-19T16:16+0300
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Обвинение по делу о коррупции в газовой отрасли предъявлено 15 фигурантам, пятеро из которых действующие и экс-сотрудники "Мособлгаза", сообщили РИА Новости в подмосковном главке СК России. "По уголовному делу о коррупции сотрудников АО "Мособлгаз" предъявлены обвинения пятнадцати фигурантам, пятеро из которых действующие и бывшие сотрудники газовой организации, а остальные - представители коммерческих структур. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в получении взяток, даче взяток и посредничестве во взяточничестве", - говорится в сообщении. По данным следствия, с марта 2023 по июль 2025 года начальник управления развития газовых сетей АО "Мособлгаз" вместе с подчиненной – ведущим инженером получили через посредников от представителей коммерческих организаций более 10 взяток суммой более девяти миллионов рублей за выдачу технических условий для подключения к сетям газораспределения, а также увеличения объемов потребляемого газа. В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений, в том числе выявляют новые эпизоды преступных действий фигурантов и иных лиц.
газ, ск рф, московская область
Происшествия, Газ, СК РФ, Московская область
В Подмосковье предъявили обвинения 15 фигурантам дела о коррупции по газу
СК: 15 фигурантам дела о коррупции в газовой отрасли предъявлено обвинение
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Обвинение по делу о коррупции в газовой отрасли предъявлено 15 фигурантам, пятеро из которых действующие и экс-сотрудники "Мособлгаза", сообщили РИА Новости в подмосковном главке СК России.
"По уголовному делу о коррупции сотрудников АО "Мособлгаз" предъявлены обвинения пятнадцати фигурантам, пятеро из которых действующие и бывшие сотрудники газовой организации, а остальные - представители коммерческих структур. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в получении взяток, даче взяток и посредничестве во взяточничестве", - говорится в сообщении.
По данным следствия, с марта 2023 по июль 2025 года начальник управления развития газовых сетей АО "Мособлгаз" вместе с подчиненной – ведущим инженером получили через посредников от представителей коммерческих организаций более 10 взяток суммой более девяти миллионов рублей за выдачу технических условий для подключения к сетям газораспределения, а также увеличения объемов потребляемого газа.
В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений, в том числе выявляют новые эпизоды преступных действий фигурантов и иных лиц.
