https://1prime.ru/20260319/sk-868455674.html

В Подмосковье предъявили обвинения 15 фигурантам дела о коррупции по газу

2026-03-19T16:16+0300

происшествия

газ

ск рф

московская область

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/18/861188273_0:100:2736:1639_1920x0_80_0_0_b58dad5a2a3d19a276e1c72c76804aa5.jpg

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Обвинение по делу о коррупции в газовой отрасли предъявлено 15 фигурантам, пятеро из которых действующие и экс-сотрудники "Мособлгаза", сообщили РИА Новости в подмосковном главке СК России. "По уголовному делу о коррупции сотрудников АО "Мособлгаз" предъявлены обвинения пятнадцати фигурантам, пятеро из которых действующие и бывшие сотрудники газовой организации, а остальные - представители коммерческих структур. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в получении взяток, даче взяток и посредничестве во взяточничестве", - говорится в сообщении. По данным следствия, с марта 2023 по июль 2025 года начальник управления развития газовых сетей АО "Мособлгаз" вместе с подчиненной – ведущим инженером получили через посредников от представителей коммерческих организаций более 10 взяток суммой более девяти миллионов рублей за выдачу технических условий для подключения к сетям газораспределения, а также увеличения объемов потребляемого газа. В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений, в том числе выявляют новые эпизоды преступных действий фигурантов и иных лиц.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

