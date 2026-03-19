Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Внимание лидеров ЕС на саммите будет уделено не экономике, пишут СМИ - 19.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260319/smi-868442208.html
Внимание лидеров ЕС на саммите будет уделено не экономике, пишут СМИ
Внимание лидеров ЕС на саммите будет уделено не экономике, пишут СМИ - 19.03.2026, ПРАЙМ
Внимание лидеров ЕС на саммите будет уделено не экономике, пишут СМИ
Все внимание лидеров 27 стран-членов Евросоюза на предстоящем саммите будет уделено проблемам, вызванным ситуацией вокруг Ирана, а не стагнирующей экономике... | 19.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-19T09:53+0300
2026-03-19T09:53+0300
мировая экономика
иран
сша
израиль
financial times
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/77647/23/776472309_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_4df8fe67e26b7c48e6bb5f62f0dad622.jpg
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Все внимание лидеров 27 стран-членов Евросоюза на предстоящем саммите будет уделено проблемам, вызванным ситуацией вокруг Ирана, а не стагнирующей экономике блока, как это планировалось изначально, пишет газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника. "Это больше не саммит по долгосрочным структурным изменениям в экономике. У нас экстренный саммит по иранскому кризису", - приводит издание слова европейского чиновника. Как отмечает Financial Times, главным объектом давно запланированного саммита должны были стать способы перезагрузки стагнирующей экономики Европейского союза. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
https://1prime.ru/20260318/katry-868411288.html
иран
сша
израиль
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77647/23/776472309_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_4597bc7518831a2d0e3f0c9b4b1251b6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, иран, сша, израиль, financial times, ес
Мировая экономика, ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ, Financial Times, ЕС
09:53 19.03.2026
 
Внимание лидеров ЕС на саммите будет уделено не экономике, пишут СМИ

FT: внимание лидеров ЕС на саммите будет уделено конфликту в Иране, а не экономике

© fotolia.com / vvoeФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2026
© fotolia.com / vvoe
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Все внимание лидеров 27 стран-членов Евросоюза на предстоящем саммите будет уделено проблемам, вызванным ситуацией вокруг Ирана, а не стагнирующей экономике блока, как это планировалось изначально, пишет газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.
"Это больше не саммит по долгосрочным структурным изменениям в экономике. У нас экстренный саммит по иранскому кризису", - приводит издание слова европейского чиновника.
Как отмечает Financial Times, главным объектом давно запланированного саммита должны были стать способы перезагрузки стагнирующей экономики Европейского союза.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2026
Еврокомиссия пояснила, что будет с банковскими картами россиян в ЕС
Вчера, 11:24
 
Мировая экономикаИРАНСШАИЗРАИЛЬFinancial TimesЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала