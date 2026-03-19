Внимание лидеров ЕС на саммите будет уделено не экономике, пишут СМИ
Внимание лидеров ЕС на саммите будет уделено не экономике, пишут СМИ - 19.03.2026, ПРАЙМ
Внимание лидеров ЕС на саммите будет уделено не экономике, пишут СМИ
Все внимание лидеров 27 стран-членов Евросоюза на предстоящем саммите будет уделено проблемам, вызванным ситуацией вокруг Ирана, а не стагнирующей экономике... | 19.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-19T09:53+0300
2026-03-19T09:53+0300
2026-03-19T09:53+0300
мировая экономика
иран
сша
израиль
financial times
ес
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Все внимание лидеров 27 стран-членов Евросоюза на предстоящем саммите будет уделено проблемам, вызванным ситуацией вокруг Ирана, а не стагнирующей экономике блока, как это планировалось изначально, пишет газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника. "Это больше не саммит по долгосрочным структурным изменениям в экономике. У нас экстренный саммит по иранскому кризису", - приводит издание слова европейского чиновника. Как отмечает Financial Times, главным объектом давно запланированного саммита должны были стать способы перезагрузки стагнирующей экономики Европейского союза. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
иран
сша
израиль
мировая экономика, иран, сша, израиль, financial times, ес
Мировая экономика, ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ, Financial Times, ЕС
Внимание лидеров ЕС на саммите будет уделено не экономике, пишут СМИ
FT: внимание лидеров ЕС на саммите будет уделено конфликту в Иране, а не экономике