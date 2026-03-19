Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитики ждут сохранения базовых процентных ставок Банком Англии и ЕЦБ - 19.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260319/stavka-868440352.html
Аналитики ждут сохранения базовых процентных ставок Банком Англии и ЕЦБ
Аналитики ждут сохранения базовых процентных ставок Банком Англии и ЕЦБ
2026-03-19T08:37+0300
экономика
банки
финансы
англия
сша
ецб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/12/865677474_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5338ed80e4500930587368f657ef23bd.jpg
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Банк Англии по итогам мартовского заседания сохранит базовую процентную ставку на текущем уровне в 3,75% годовых, а Европейский центральный банк (ЕЦБ) - 2,15% годовых, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Итоги заседания британского центробанка будут опубликованы в четверг, 18 марта, в 15.00 мск, а ЕЦБ - в 16.15 мск. В 15.30 мск минтруд США опубликует данные о числе первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 14 марта. Аналитики полагают, что их число составило 215 тысяч, увеличившись на 2 тысячи по сравнению с показателем предыдущей недели. В 17.00 мск бюро переписи населения американского министерства торговли опубликует данные о продажах новых домов в стране в январе. Согласно прогнозу аналитиков, показатель опустился до 720 тысяч с 745 тысяч месяцем ранее.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/12/865677474_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fa7a0af4544dd8272bc55fc9d66b3983.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
08:37 19.03.2026
 
Аналитики ждут сохранения базовых процентных ставок Банком Англии и ЕЦБ

Trading Economics: банк Англии и ЕЦБ сохранит базовую ставку на уровне 3,75%

© РИА Новости . Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкБанк Англии в Лондоне
Банк Англии в Лондоне - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2026
Банк Англии в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости . Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Банк Англии по итогам мартовского заседания сохранит базовую процентную ставку на текущем уровне в 3,75% годовых, а Европейский центральный банк (ЕЦБ) - 2,15% годовых, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Итоги заседания британского центробанка будут опубликованы в четверг, 18 марта, в 15.00 мск, а ЕЦБ - в 16.15 мск.
В 15.30 мск минтруд США опубликует данные о числе первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 14 марта. Аналитики полагают, что их число составило 215 тысяч, увеличившись на 2 тысячи по сравнению с показателем предыдущей недели.
В 17.00 мск бюро переписи населения американского министерства торговли опубликует данные о продажах новых домов в стране в январе. Согласно прогнозу аналитиков, показатель опустился до 720 тысяч с 745 тысяч месяцем ранее.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала