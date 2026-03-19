Аналитики ждут сохранения базовых процентных ставок Банком Англии и ЕЦБ - 19.03.2026, ПРАЙМ

Банк Англии по итогам мартовского заседания сохранит базовую процентную ставку на текущем уровне в 3,75% годовых, а Европейский центральный банк (ЕЦБ) - 2,15%... | 19.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Банк Англии по итогам мартовского заседания сохранит базовую процентную ставку на текущем уровне в 3,75% годовых, а Европейский центральный банк (ЕЦБ) - 2,15% годовых, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Итоги заседания британского центробанка будут опубликованы в четверг, 18 марта, в 15.00 мск, а ЕЦБ - в 16.15 мск. В 15.30 мск минтруд США опубликует данные о числе первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 14 марта. Аналитики полагают, что их число составило 215 тысяч, увеличившись на 2 тысячи по сравнению с показателем предыдущей недели. В 17.00 мск бюро переписи населения американского министерства торговли опубликует данные о продажах новых домов в стране в январе. Согласно прогнозу аналитиков, показатель опустился до 720 тысяч с 745 тысяч месяцем ранее.

