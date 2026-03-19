Верховный суд разрешил водочному заводу в Пензе использовать бренд Nemiroff

2026-03-19T09:22+0300

МОСКВА, 19 мар – ПРАЙМ. Верховный суд России не стал пересматривать судебные акты трех нижестоящих судов, которые отклонили иск зарегистрированной в Лихтенштейне компании Nemiroff Intellectual Property Establishment, владеющей товарными знаками крупного украинского производителя алкоголя Nemiroff и требовавшей запретить использовать свои бренды пензенскому ООО "Объединенные пензенские водочные заводы". Как следует из материалов, изученных РИА Новости, судья ВС РФ Владимир Попов, изучив кассационную жалобу истца, не обнаружил оснований для пересмотра дела. Nemiroff Intellectual Property Establishment летом 2023 года потребовала признать "действия ответчика по производству, предложению к продаже и введению в гражданский оборот" товаров с использованием обозначения Nemiroff, совершенные после 1 февраля 2022 года, нарушением его исключительных прав на товарные знаки. В иске перечислено 35 товарных знаков, в том числе несколько международных, охраняемых и в России. В основном это этикетки и другие элементы оформления бутылок. Арбитражный суд Пензенской области в феврале 2025 года полностью отклонил иск. Это решение оставили затем без изменения Апелляционный суд и Суд по интеллектуальным правам, куда жаловалась компания из Лихтенштейна. Разбирательство проходило в закрытом режиме, судебные акты не опубликованы. Украинская компания Nemiroff ранее сообщила, что с 28 февраля 2022 года отозвала лицензию на производство продукции под своим брендом в России. Отмечалось, что такое решение принято в связи с военной операцией РФ на Украине. Холдинг "Объединенные пензенские водочные заводы", включающий в себя Нижнеломовский ЛВЗ и Кузнецкий ЛВЗ, как сообщает сайт компании, считает себя продолжателем традиций группы "Пензаспиртпром", первый завод которой был основан в 1898 году. Ассортимент насчитывает более 80 видов напитков, которые поставляются в крупнейшие российские розничные сети.

