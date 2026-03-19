Суд оставил в силе взыскание по иску Сбербанка с Euroclear Bank

Суд оставил в силе взыскание по иску Сбербанка с Euroclear Bank - 19.03.2026, ПРАЙМ

Суд оставил в силе взыскание по иску Сбербанка с Euroclear Bank

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе взыскание по иску Сбербанка с бельгийского Euroclear Bank более 310,2 миллиона долларов, более 5,1 миллиона

2026-03-19T12:12+0300

2026-03-19T12:12+0300

2026-03-19T12:12+0300

МОСКВА, 19 мар – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе взыскание по иску Сбербанка с бельгийского Euroclear Bank более 310,2 миллиона долларов, более 5,1 миллиона фунтов стерлингов и 4,6 миллиона евро, а в сумме – около 26,8 миллиарда рублей по текущему курсу, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Апелляционный суд, рассматривая жалобу ответчика на принятое в октябре решение Арбитражного суда Москвы, полностью удовлетворившего иск Сбербанка, принял частичный отказ истца от исковых требований, в остальной части оставил судебный акт первой инстанции без изменения. Суд в октябре взыскал убытки в размере заблокированных крупным европейским депозитарием из-за санкций выплат по ценным бумагам, принадлежащим истцу, в размере более 263,7 миллиона долларов, около 49,7 миллиона евро и более 4,4 миллиона фунтов стерлингов, а также около 67,8 миллиона долларов, более 4,6 миллиона евро и около 678 тысяч фунтов стерлингов упущенной выгоды. Тогда в сумме это было порядка 31,6 миллиарда рублей.В апелляционной инстанции истец отказался от взыскания убытков в размере около 20,6 миллиона долларов и 49,7 миллиона евро. В это части суд производство прекратил. Причины отказа в резолютивной части постановления апелляции не указаны. Предположительно это связано с получением истцом частичных выплат по антисанкционным президентским указам. По этой причине Сбербанк уже уточнял сумму иска в первой инстанции. Как пояснял представитель истца, заблокированными оказались принадлежащие банку ценные бумаги Минфина России, "Газпрома", РЖД, "Норильского никеля", "Полюса", "Евраза" и других эмитентов. Они произвели выплаты дохода, но ответчик заморозил деньги из-за санкций. Упущенную выгоду истец рассчитал исходя из того, сколько он мог бы получить, если бы вовремя получил доход по бумагам и инвестировал его. Представитель ответчика просил иск отклонить, так как истец получает все причитающиеся ему деньги по указу президента. Он отметил, что с момента подачи иска размер требований по этой причине сократился вдвое. По словам ответчика, удовлетворение иска приведет к необоснованному обогащению истца. Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчетного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на его счетах в депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов.

банки, финансы, москва, сбербанк, минфин, газпром