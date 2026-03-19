Суд на Кубани взыскал с владельца затонувшего танкера 35,5 миллиарда рублей - 19.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20260319/sud-868459733.html
Суд на Кубани взыскал с владельца затонувшего танкера 35,5 миллиарда рублей
Суд на Кубани взыскал с владельца затонувшего танкера 35,5 миллиарда рублей - 19.03.2026, ПРАЙМ
Суд на Кубани взыскал с владельца затонувшего танкера 35,5 миллиарда рублей
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа Краснодарского края оставил в силе решение о взыскании 35,5 миллиарда рублей ущерба окружающей среде с ЗАО... | 19.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-19T18:36+0300
2026-03-19T18:36+0300
происшествия
россия
бизнес
краснодарский край
анапа
росприроднадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860677717_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c00c50b5503a727f6cb155abe9d1d83e.jpg
КРАСНОДАР, 19 мар - ПРАЙМ. Арбитражный суд Северо-Кавказского округа Краснодарского края оставил в силе решение о взыскании 35,5 миллиарда рублей ущерба окружающей среде с ЗАО "Волгатранснефть", владельца затонувшего танкера "Волгонефть-239", по иску Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Арбитражный суд Северо-Кавказского округа постановил решение Арбитражного суда Краснодарского края от 14 августа 2025 года и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27 ноября 2025 года... оставить без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения", - огласил судья. Арбитражный суд Краснодарского края в августе 2025 года постановил взыскать 35,5 миллиарда рублей ущерба окружающей среде с владельца танкера "Волгонефть-239", ЗАО "Волгатранснефть", по исковому заявлению Росприроднадзора. В ноябре 2025 года ЗАО "Волгатранснефть" в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суд обжаловало методику расчета нанесенного окружающей среде вреда и ходатайствовало об объединении в одно производство исков Черноморо-Азовского морского управления, администрации Анапы, администрации Темрюкского района и "Морспасслужбы", а также в создании фонда ограниченной ответственности по возмещению ущерба. Апелляционный суд в ноябре 2025 года отклонил оба заявления. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, в ходе ликвидации последствий было очищено более 2 тысяч километров береговой линии.
https://1prime.ru/20260319/sud-868446832.html
краснодарский край
анапа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860677717_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_da1086787c04679b22429dc07f4f525b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, краснодарский край, анапа, росприроднадзор
Происшествия, РОССИЯ, Бизнес, Краснодарский край, АНАПА, Росприроднадзор
18:36 19.03.2026
 
Суд на Кубани взыскал с владельца затонувшего танкера 35,5 миллиарда рублей

Суд оставил в силе решение о взыскании 35,5 млрд рублей с владельца затонувшего танкера

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТанкер " Волгонефть-239"
Танкер Волгонефть-239 - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2026
Танкер " Волгонефть-239". Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
КРАСНОДАР, 19 мар - ПРАЙМ. Арбитражный суд Северо-Кавказского округа Краснодарского края оставил в силе решение о взыскании 35,5 миллиарда рублей ущерба окружающей среде с ЗАО "Волгатранснефть", владельца затонувшего танкера "Волгонефть-239", по иску Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Арбитражный суд Северо-Кавказского округа постановил решение Арбитражного суда Краснодарского края от 14 августа 2025 года и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27 ноября 2025 года... оставить без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения", - огласил судья.
Арбитражный суд Краснодарского края в августе 2025 года постановил взыскать 35,5 миллиарда рублей ущерба окружающей среде с владельца танкера "Волгонефть-239", ЗАО "Волгатранснефть", по исковому заявлению Росприроднадзора.
В ноябре 2025 года ЗАО "Волгатранснефть" в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суд обжаловало методику расчета нанесенного окружающей среде вреда и ходатайствовало об объединении в одно производство исков Черноморо-Азовского морского управления, администрации Анапы, администрации Темрюкского района и "Морспасслужбы", а также в создании фонда ограниченной ответственности по возмещению ущерба. Апелляционный суд в ноябре 2025 года отклонил оба заявления.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, в ходе ликвидации последствий было очищено более 2 тысяч километров береговой линии.
Статуя богини правосудия - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2026
Суд оставил в силе взыскание по иску Сбербанка с Euroclear Bank
12:12
 
ПроисшествияРОССИЯБизнесКраснодарский крайАНАПАРосприроднадзор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала