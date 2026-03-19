Суд на Кубани взыскал с владельца затонувшего танкера 35,5 миллиарда рублей

2026-03-19T18:36+0300

КРАСНОДАР, 19 мар - ПРАЙМ. Арбитражный суд Северо-Кавказского округа Краснодарского края оставил в силе решение о взыскании 35,5 миллиарда рублей ущерба окружающей среде с ЗАО "Волгатранснефть", владельца затонувшего танкера "Волгонефть-239", по иску Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Арбитражный суд Северо-Кавказского округа постановил решение Арбитражного суда Краснодарского края от 14 августа 2025 года и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27 ноября 2025 года... оставить без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения", - огласил судья. Арбитражный суд Краснодарского края в августе 2025 года постановил взыскать 35,5 миллиарда рублей ущерба окружающей среде с владельца танкера "Волгонефть-239", ЗАО "Волгатранснефть", по исковому заявлению Росприроднадзора. В ноябре 2025 года ЗАО "Волгатранснефть" в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суд обжаловало методику расчета нанесенного окружающей среде вреда и ходатайствовало об объединении в одно производство исков Черноморо-Азовского морского управления, администрации Анапы, администрации Темрюкского района и "Морспасслужбы", а также в создании фонда ограниченной ответственности по возмещению ущерба. Апелляционный суд в ноябре 2025 года отклонил оба заявления. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, в ходе ликвидации последствий было очищено более 2 тысяч километров береговой линии.

