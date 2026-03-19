https://1prime.ru/20260319/sud-868461284.html

Суд в Москве признал банкротом компанию, принадлежащую Блиновским

2026-03-19T19:33+0300

происшествия

бизнес

финансы

россия

москва

рф

елена блиновская

фнс россии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0d/863456917_0:124:3201:1925_1920x0_80_0_0_2e77685691bd7dc0de43c37c2a71fc18.jpg

МОСКВА, 19 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению налоговой инспекции признал банкротом компанию "Оливия групп", в которой 50% принадлежит Алексею Блиновскому, мужу "королевы марафонов" Елены Блиновской, и открыл в компании конкурсное производство, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Компания признана банкротом, минуя начальную процедуру банкротства - наблюдение. Ранее представитель Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ пояснил суду, что "Оливия групп" отвечает признакам отсутствующего должника, и заявил о согласии финансировать упрощенную процедуру банкротства в размере 10 тысяч рублей. Эта сумма предназначена для выплаты вознаграждения конкурсному управляющему. Представитель ФНС сообщил также, что на счетах компании есть около 11 миллионов рублей, но эти деньги арестованы в рамках дела о банкротстве Блиновской, так же как и доля ее мужа в компании. Ранее в деле о банкротстве блогера этот же суд признал, что именно Блиновская предоставила "Оливии групп" в виде займов 96 миллионов рублей, а не формальные займодавцы ООО "Сириус" и ООО "Толиман". В итоге суд признал 11 договоров займа 2019-2021 годов "притворными сделками в части субъектного состава" и применил последствия ничтожности сделок, признав сторонами договоров Блиновскую как заимодавца и "Оливию Групп" в качестве заемщика. По данным системы "БИР-Аналитик", в ООО "Оливия Групп" по 50% принадлежит Блиновскому и Ольге Седовой, а основной вид деятельности юрлица - "торговля оптовая неспециализированная". СМИ писали, что компания торговала одеждой и тканями. Арбитражный суд Москвы в ноябре 2024 года признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества. Савеловский суд Москвы 3 марта текущего года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом в 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года.

москва

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

