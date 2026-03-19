Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российское сурими вытесняет аналог из США на рынке Японии - 19.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260319/surimi-868445017.html
Российское сурими вытесняет аналог из США на рынке Японии
Россия нарастила экспорт сурими в Японию почти на треть в весе и в полтора раза в деньгах, до 24,6 тысячи тонн на сумму 61,1 миллиона долларов по итогам... | 19.03.2026, ПРАЙМ
россия
мировая экономика
япония
сша
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/83622/33/836223393_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_23422063019377e2d1346a354e4b0ddc.jpg
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Россия нарастила экспорт сурими в Японию почти на треть в весе и в полтора раза в деньгах, до 24,6 тысячи тонн на сумму 61,1 миллиона долларов по итогам прошлого года, частично заместив поставки в эту страну из США, сообщили во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ). "Российское сурими продолжает завоевывать мировой рынок. В 2025 году поставки в Японию увеличились на 30% в натуральном выражении и достигли 24,6 тысячи тонн. В деньгах рост составил 50%, до 61,1 миллиона долларов", - говорится в сообщении. "Благодаря отмене экспортной пошлины российское сурими "подвинуло" американское на одном из ключевых рынков", - добавили в ассоциации. Там уточнили, что поставки из США за прошедший год упали на 11% в натуральном выражении при росте на 8% в деньгах, составив 78,2 тысячи тонн на общую сумму в 220,5 миллиона долларов. "На других крупных азиатских рынках - Китай и Республика Корея - российское минтаевое сурими теснит американский аналог несколько лет подряд", - подчеркнули аналитики. По данным ассоциации, Россия входит в топ-5 крупнейших производителей сурими в мире. По итогам 2025 года объем производства российскими компаниями сурими из минтая достиг 89 тысяч тонн. Спрос на внутреннем рынке российские рыбаки полностью удовлетворяют, а за счет наращивания производства укрепляют лидерские позиции на мировой арене.
11:31 19.03.2026
 
ВАРПЭ: Россия увеличила экспорт сурими в Японию почти на треть в весе

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКонтейнеры
Контейнеры - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2026
Контейнеры. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Россия нарастила экспорт сурими в Японию почти на треть в весе и в полтора раза в деньгах, до 24,6 тысячи тонн на сумму 61,1 миллиона долларов по итогам прошлого года, частично заместив поставки в эту страну из США, сообщили во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).
"Российское сурими продолжает завоевывать мировой рынок. В 2025 году поставки в Японию увеличились на 30% в натуральном выражении и достигли 24,6 тысячи тонн. В деньгах рост составил 50%, до 61,1 миллиона долларов", - говорится в сообщении.
"Благодаря отмене экспортной пошлины российское сурими "подвинуло" американское на одном из ключевых рынков", - добавили в ассоциации.
Там уточнили, что поставки из США за прошедший год упали на 11% в натуральном выражении при росте на 8% в деньгах, составив 78,2 тысячи тонн на общую сумму в 220,5 миллиона долларов.
"На других крупных азиатских рынках - Китай и Республика Корея - российское минтаевое сурими теснит американский аналог несколько лет подряд", - подчеркнули аналитики.
По данным ассоциации, Россия входит в топ-5 крупнейших производителей сурими в мире. По итогам 2025 года объем производства российскими компаниями сурими из минтая достиг 89 тысяч тонн. Спрос на внутреннем рынке российские рыбаки полностью удовлетворяют, а за счет наращивания производства укрепляют лидерские позиции на мировой арене.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала