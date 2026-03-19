Российское сурими вытесняет аналог из США на рынке Японии

2026-03-19T11:31+0300

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Россия нарастила экспорт сурими в Японию почти на треть в весе и в полтора раза в деньгах, до 24,6 тысячи тонн на сумму 61,1 миллиона долларов по итогам прошлого года, частично заместив поставки в эту страну из США, сообщили во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ). "Российское сурими продолжает завоевывать мировой рынок. В 2025 году поставки в Японию увеличились на 30% в натуральном выражении и достигли 24,6 тысячи тонн. В деньгах рост составил 50%, до 61,1 миллиона долларов", - говорится в сообщении. "Благодаря отмене экспортной пошлины российское сурими "подвинуло" американское на одном из ключевых рынков", - добавили в ассоциации. Там уточнили, что поставки из США за прошедший год упали на 11% в натуральном выражении при росте на 8% в деньгах, составив 78,2 тысячи тонн на общую сумму в 220,5 миллиона долларов. "На других крупных азиатских рынках - Китай и Республика Корея - российское минтаевое сурими теснит американский аналог несколько лет подряд", - подчеркнули аналитики. По данным ассоциации, Россия входит в топ-5 крупнейших производителей сурими в мире. По итогам 2025 года объем производства российскими компаниями сурими из минтая достиг 89 тысяч тонн. Спрос на внутреннем рынке российские рыбаки полностью удовлетворяют, а за счет наращивания производства укрепляют лидерские позиции на мировой арене.

https://1prime.ru/20260318/japonija-868401788.html

https://1prime.ru/20260314/sudzuki-868310130.html

