Белгородская ТЭЦ с осени подверглась более 50 обстрелам со стороны ВСУ
ТЭЦ. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 19 мар - ПРАЙМ. Белгородская ТЭЦ с осени прошлого года подверглась более 50 обстрелам со стороны ВСУ, более 20 раз её работа останавливалась, заявила заместитель губернатора Белгородской области Ольга Медведева.
По ее словам, украинские войска целенаправленно атакуют объекты энергетической инфраструктуры региона.
"С осени прошлого года киевский режим целенаправленно ведёт массированные обстрелы из РСЗО HIMARS и крылатыми ракетами "Нептун" объектов энергетической инфраструктуры, и с начала года обстрелы участились… Всего белгородская ТЭЦ подверглась свыше 50 обстрелам, более 20 раз работа электростанции приостанавливалась", – сказала Медведева на международном телемосте "Военные преступления ВСУ против гражданского населения Белгородской области".
Она добавила, что 13 февраля был нанесен очередной ракетный удар по Белгороду, в результате которого погибли два энергетика, находившиеся на рабочем месте. Еще пятеро работников получили ранения, один из них в тяжелом состоянии. В ту ночь Белгородская ТЭЦ была выведена из строя, без тепла остались 572 многоквартирных дома, в которых проживают более 74 тысяч человек.
Четвертый международный телемост "Военные преступления ВСУ против гражданского населения Белгородской области" организован делегацией России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями совместно с послом МИД по преступлениям киевского режима Родионом Мирошником.