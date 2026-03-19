https://1prime.ru/20260319/teu-868460029.html

Белгородская ТЭЦ с осени подверглась более 50 обстрелам со стороны ВСУ

2026-03-19T18:50+0300

происшествия

общество

белгородская область

белгород

вена

всу

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/77122/16/771221654_0:156:1500:1000_1920x0_80_0_0_8897fb632c22ea86609e96e9892d2be0.jpg

БЕЛГОРОД, 19 мар - ПРАЙМ. Белгородская ТЭЦ с осени прошлого года подверглась более 50 обстрелам со стороны ВСУ, более 20 раз её работа останавливалась, заявила заместитель губернатора Белгородской области Ольга Медведева. По ее словам, украинские войска целенаправленно атакуют объекты энергетической инфраструктуры региона. "С осени прошлого года киевский режим целенаправленно ведёт массированные обстрелы из РСЗО HIMARS и крылатыми ракетами "Нептун" объектов энергетической инфраструктуры, и с начала года обстрелы участились… Всего белгородская ТЭЦ подверглась свыше 50 обстрелам, более 20 раз работа электростанции приостанавливалась", – сказала Медведева на международном телемосте "Военные преступления ВСУ против гражданского населения Белгородской области". Она добавила, что 13 февраля был нанесен очередной ракетный удар по Белгороду, в результате которого погибли два энергетика, находившиеся на рабочем месте. Еще пятеро работников получили ранения, один из них в тяжелом состоянии. В ту ночь Белгородская ТЭЦ была выведена из строя, без тепла остались 572 многоквартирных дома, в которых проживают более 74 тысяч человек. Четвертый международный телемост "Военные преступления ВСУ против гражданского населения Белгородской области" организован делегацией России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями совместно с послом МИД по преступлениям киевского режима Родионом Мирошником.

https://1prime.ru/20260317/rossija-868372431.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

