Эксперты рассказали, куда россияне чаще всего едут на майские праздники

2026-03-19T08:53+0300

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Российские туристы на майские праздники чаще всего планируют экскурсионные туры на Северный Кавказ, в Калининградскую область, на Алтай, в Санкт-Петербург и Казань, рассказала РИА Новости эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), коммерческий директор национального туроператора "Алеан" Оксана Булах. "В сегменте экскурсионных туров (проживание и экскурсионные программы) самые востребованные дестинации — это Северный Кавказ с долей в 20% от всех бронирований экскурсионных туров по России, Калининградская область (18% бронирований), Горный Алтай (14%), Санкт-Петербург (8%), Казань (7%)", - сказала Булах. По ее словам, на Северном Кавказе туристы преимущественно бронируют программы в Дагестан. Это направление туристы в период майских праздников выбирают из-за благоприятной весенней погоды, подходящей для пеших прогулок. "Популярные экскурсионные программы включают цитадель Нарын-Кала, Сулакский каньон, аул Гамсутль, экраноплан "Лунь" и бархан Сарыкум, в окрестностях которого именно в конце апреля - начале мая можно увидеть маки", - отметила Булах. В Калининградской области путешественники выбирают классические программы, включающие экскурсии по Калининграду, Светлогорску, Зеленоградску, Балтийску, национальному парку "Куршская коса". "Интерес к Горному Алтаю на майские праздники обусловлен сезонным цветением маральника", - добавила Булах. Она отметила, что среди москвичей спрос смещается с подмосковных отелей на более бюджетные объекты размещения в Калужской и Тульской областях, а также в других локациях ЦФО, куда удобнее добираться на личном транспорте. По словам Булах, стоимость экскурсионного тура в Калининградскую область на двоих на три дня начинается от 27,3 тысячи рублей, в Дагестан - от 43 тысяч, а отдых на Горном Алтае обойдется от 58 тысяч рублей. Среди других востребованных направлений на майские праздники у россиян - курорты Краснодарского края, Кавказских Минеральных Вод и Крыма. Самое бюджетное направление в этом сегменте у Анапы - от 14,4 тысячи рублей с трехразовым питанием на три ночи на двоих. Спрос на майские праздники в 2026 году отстает от прошлогодних показателей, что обусловлено количеством праздничных дней в этом году. "В связи с сокращением глубины бронирования спрос может активизироваться позднее, в апреле", - заключила Булах.

https://1prime.ru/20260312/turisty-868245916.html

https://1prime.ru/20260313/patrushev-868282610.html

