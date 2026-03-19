В РСТ рассказали, куда россияне едут вместо Ближнего Востока - 19.03.2026, ПРАЙМ
В РСТ рассказали, куда россияне едут вместо Ближнего Востока
В РСТ рассказали, куда россияне едут вместо Ближнего Востока - 19.03.2026, ПРАЙМ
В РСТ рассказали, куда россияне едут вместо Ближнего Востока
Кризис на Ближнем Востоке не повлиял на рост спроса на российский внутренний туризм, и основное перераспределение потока туристов происходит на рынки выездного... | 19.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-19T13:19+0300
2026-03-19T13:19+0300
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Кризис на Ближнем Востоке не повлиял на рост спроса на российский внутренний туризм, и основное перераспределение потока туристов происходит на рынки выездного туризма, заявил глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. "Есть устойчивое мнение относительно того, что этот кризис на Ближнем Востоке повлиял на рост спроса на внутренний туризм. Давайте, коллеги, все-таки я развею этот миф. Особенного влияния этот кризис на внутренний туризм не оказал, поскольку все-таки это разные потребительские свойства у этого продукта, и люди на Ближний Восток ехали с целью купаться в теплом море. У нас, к сожалению, в этот период года отсутствует такая возможность", - сказал Уманский на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Он подчеркнул, что основное перераспределение турпотока происходит на рынки выездного туризма. "Перераспределение происходит на такие рынки, как Вьетнам, Египет, Турция и Китай. Это основные направления, куда туристы очень активно поехали", - добавил в свою очередь соруководитель комитета по выездному туризму РСТ Владимир Рубцов.
ближний восток
вьетнам
египет
туризм, бизнес, ближний восток, вьетнам, египет, российский союз туриндустрии
Туризм, Бизнес, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ВЬЕТНАМ, ЕГИПЕТ, Российский союз туриндустрии
13:19 19.03.2026
 
В РСТ рассказали, куда россияне едут вместо Ближнего Востока

РСТ: кризис на Ближнем Востоке не повлиял на спрос на российский внутренний туризм

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Кризис на Ближнем Востоке не повлиял на рост спроса на российский внутренний туризм, и основное перераспределение потока туристов происходит на рынки выездного туризма, заявил глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
"Есть устойчивое мнение относительно того, что этот кризис на Ближнем Востоке повлиял на рост спроса на внутренний туризм. Давайте, коллеги, все-таки я развею этот миф. Особенного влияния этот кризис на внутренний туризм не оказал, поскольку все-таки это разные потребительские свойства у этого продукта, и люди на Ближний Восток ехали с целью купаться в теплом море. У нас, к сожалению, в этот период года отсутствует такая возможность", - сказал Уманский на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Он подчеркнул, что основное перераспределение турпотока происходит на рынки выездного туризма.
"Перераспределение происходит на такие рынки, как Вьетнам, Египет, Турция и Китай. Это основные направления, куда туристы очень активно поехали", - добавил в свою очередь соруководитель комитета по выездному туризму РСТ Владимир Рубцов.
ТуризмБизнесБЛИЖНИЙ ВОСТОКВЬЕТНАМЕГИПЕТРоссийский союз туриндустрии
 
 
