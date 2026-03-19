https://1prime.ru/20260319/turizm-868448637.html

В РСТ рассказали, куда россияне едут вместо Ближнего Востока

2026-03-19T13:19+0300

туризм

бизнес

ближний восток

вьетнам

египет

российский союз туриндустрии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/0f/859505836_0:8:3612:2040_1920x0_80_0_0_d0d047f019ef829161f80e54adf09340.jpg

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Кризис на Ближнем Востоке не повлиял на рост спроса на российский внутренний туризм, и основное перераспределение потока туристов происходит на рынки выездного туризма, заявил глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. "Есть устойчивое мнение относительно того, что этот кризис на Ближнем Востоке повлиял на рост спроса на внутренний туризм. Давайте, коллеги, все-таки я развею этот миф. Особенного влияния этот кризис на внутренний туризм не оказал, поскольку все-таки это разные потребительские свойства у этого продукта, и люди на Ближний Восток ехали с целью купаться в теплом море. У нас, к сожалению, в этот период года отсутствует такая возможность", - сказал Уманский на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Он подчеркнул, что основное перераспределение турпотока происходит на рынки выездного туризма. "Перераспределение происходит на такие рынки, как Вьетнам, Египет, Турция и Китай. Это основные направления, куда туристы очень активно поехали", - добавил в свою очередь соруководитель комитета по выездному туризму РСТ Владимир Рубцов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

