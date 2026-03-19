"Ничего не оставит Украине": на Западе забеспокоились наступления России - 19.03.2026, ПРАЙМ
"Ничего не оставит Украине": на Западе забеспокоились наступления России
Владимир Зеленский начал осознавать, насколько критично состояние Вооруженных сил Украины из-за нехватки западного оружия в свете возможного нового наступления...
2026-03-19T07:05+0300
07:05 19.03.2026
 
"Ничего не оставит Украине": на Западе забеспокоились наступления России

Политолог Меркурис: Зеленский понимает, что обороноспособность Украины падает

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр"
Боевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр". Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский начал осознавать, насколько критично состояние Вооруженных сил Украины из-за нехватки западного оружия в свете возможного нового наступления России, заявил британский военный эксперт Александр Меркурис в своем YouTube-канале.
"Зеленский знает, что способность Украины противостоять российским ракетным и беспилотным ударам снижается. <…> Сейчас также наблюдается нехватка ракет класса воздух-воздух, что значительно затрудняет борьбу с российскими беспилотниками. И, конечно же, любые иллюзии о том, что удастся задушить Россию экономически, рассеиваются. <…> Вероятно, пройдут годы, прежде чем Соединенные Штаты смогут восполнить уже израсходованное ими в борьбе против Ирана оружие. А это, конечно, практически ничего не оставит Украине", — рассказал эксперт.
По его словам, в сложившейся ситуации Киев рискует потерять традиционные каналы получения западного оружия. Это делает Украину крайне уязвимой перед лицом нового российского наступления.
"Ситуация, когда поток оружия из Запада в Украину должен прекратиться, как мне кажется, уже, по большому счету, наступила. И все это перед наступлением русских", — подытожил Меркурис.
В этом месяце агентство Bloomberg сообщило, что чрезмерное использование американских ракет в конфликте на Ближнем Востоке может обернуться нехваткой боеприпасов для США в случае другого возможного конфликта.
Ранее Зеленский выражал обеспокоенность тем, что на Украине заканчиваются определенные типы ракет для систем противовоздушной обороны.
 
