"Ничего не оставит Украине": на Западе забеспокоились наступления России

Владимир Зеленский начал осознавать, насколько критично состояние Вооруженных сил Украины из-за нехватки западного оружия в свете возможного нового наступления... | 19.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-19T07:05+0300

МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский начал осознавать, насколько критично состояние Вооруженных сил Украины из-за нехватки западного оружия в свете возможного нового наступления России, заявил британский военный эксперт Александр Меркурис в своем YouTube-канале."Зеленский знает, что способность Украины противостоять российским ракетным и беспилотным ударам снижается. <…> Сейчас также наблюдается нехватка ракет класса воздух-воздух, что значительно затрудняет борьбу с российскими беспилотниками. И, конечно же, любые иллюзии о том, что удастся задушить Россию экономически, рассеиваются. <…> Вероятно, пройдут годы, прежде чем Соединенные Штаты смогут восполнить уже израсходованное ими в борьбе против Ирана оружие. А это, конечно, практически ничего не оставит Украине", — рассказал эксперт.По его словам, в сложившейся ситуации Киев рискует потерять традиционные каналы получения западного оружия. Это делает Украину крайне уязвимой перед лицом нового российского наступления."Ситуация, когда поток оружия из Запада в Украину должен прекратиться, как мне кажется, уже, по большому счету, наступила. И все это перед наступлением русских", — подытожил Меркурис.В этом месяце агентство Bloomberg сообщило, что чрезмерное использование американских ракет в конфликте на Ближнем Востоке может обернуться нехваткой боеприпасов для США в случае другого возможного конфликта.Ранее Зеленский выражал обеспокоенность тем, что на Украине заканчиваются определенные типы ракет для систем противовоздушной обороны.

