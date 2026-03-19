На Украине завели уголовное дело из-за схемы с "Энергоатомом"
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завело уголовное дело в связи со схемой, по которой украинская национальная компания "Энергоатом" потеряла 2... | 19.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-19T20:15+0300
МОСКВА, 19 мар – ПРАЙМ. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завело уголовное дело в связи со схемой, по которой украинская национальная компания "Энергоатом" потеряла 2 миллиарда гривен (46,3 миллиона долларов) на продажах электроэнергии, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Ранее Железняк сообщал, что люди соратника Владимира Зеленского, бизнесмена Тимура Миндича, который является фигурантом дела о коррупции в энергетике на Украине, продолжают зарабатывать деньги на "Энергоатоме", а в январе была реализована схема, из-за которой госкомпания потеряла около 2 миллиардов гривен на продажах электроэнергии. Он обещал написать заявление в НАБУ. "Сегодня получил ответ, что НАБУ открыло дело по этому эпизоду и приобщила предоставленные нами материалы", - написал Железняк в Telegram-канале.
https://1prime.ru/20260319/merts-868440038.html
Депутат Рады Железняк сообщил о возбуждении дела против "Энергоатома"