Вашингтон снял санкции с двух белорусских банков и Минфина
Cпецпосланник США по Белоруссии Джон Коул заявил, что США снимают санкции с белорусских минфина, двух банков и калийной отрасли. | 19.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-19T19:27+0300
МИНСК, 19 мар – ПРАЙМ. Cпецпосланник США по Белоруссии Джон Коул заявил, что США снимают санкции с белорусских минфина, двух банков и калийной отрасли. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг в Минске провел переговоры с делегацией США, которую возглавлял спецпосланник Джон Коул. "США снимают санкции с Белинвестбанка, Банка развития и министерства финансов", - заявил Коул, чьи слова приводит агентство Белта. В сообщении напоминается, что в ходе предыдущего раунда переговоров в декабре 2025 года заявлялось о снятии санкций с белорусского калия, но теперь данный вопрос урегулирован окончательно. "США также приняли решение, - об этом объявлено было президенту, - о том, что выводятся из всех санкционных списков две белорусские компании - Белорусская калийная компания и "Беларуськалий", - сказал спецпосланник США.
https://1prime.ru/20260318/udobreniya-868413885.html
