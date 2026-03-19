Вашингтон снял санкции с двух белорусских банков и Минфина - 19.03.2026, ПРАЙМ
Вашингтон снял санкции с двух белорусских банков и Минфина
Вашингтон снял санкции с двух белорусских банков и Минфина - 19.03.2026, ПРАЙМ
Вашингтон снял санкции с двух белорусских банков и Минфина
Cпецпосланник США по Белоруссии Джон Коул заявил, что США снимают санкции с белорусских минфина, двух банков и калийной отрасли. | 19.03.2026, ПРАЙМ
МИНСК, 19 мар – ПРАЙМ. Cпецпосланник США по Белоруссии Джон Коул заявил, что США снимают санкции с белорусских минфина, двух банков и калийной отрасли. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг в Минске провел переговоры с делегацией США, которую возглавлял спецпосланник Джон Коул. "США снимают санкции с Белинвестбанка, Банка развития и министерства финансов", - заявил Коул, чьи слова приводит агентство Белта. В сообщении напоминается, что в ходе предыдущего раунда переговоров в декабре 2025 года заявлялось о снятии санкций с белорусского калия, но теперь данный вопрос урегулирован окончательно. "США также приняли решение, - об этом объявлено было президенту, - о том, что выводятся из всех санкционных списков две белорусские компании - Белорусская калийная компания и "Беларуськалий", - сказал спецпосланник США.
мировая экономика, сша, белоруссия, банки, вашингтон, александр лукашенко, беларуськалий, минфин
Экономика, Мировая экономика, США, БЕЛОРУССИЯ, Банки, ВАШИНГТОН, Александр Лукашенко, Беларуськалий, Минфин
Вашингтон снял санкции с двух белорусских банков и Минфина

БелТА: Вашингтон снял санкции с 2 белорусских банков и Минфина

МИНСК, 19 мар – ПРАЙМ. Cпецпосланник США по Белоруссии Джон Коул заявил, что США снимают санкции с белорусских минфина, двух банков и калийной отрасли.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг в Минске провел переговоры с делегацией США, которую возглавлял спецпосланник Джон Коул.
"США снимают санкции с Белинвестбанка, Банка развития и министерства финансов", - заявил Коул, чьи слова приводит агентство Белта.
В сообщении напоминается, что в ходе предыдущего раунда переговоров в декабре 2025 года заявлялось о снятии санкций с белорусского калия, но теперь данный вопрос урегулирован окончательно.
"США также приняли решение, - об этом объявлено было президенту, - о том, что выводятся из всех санкционных списков две белорусские компании - Белорусская калийная компания и "Беларуськалий", - сказал спецпосланник США.
