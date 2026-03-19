В Венесуэле рассказали, на что надеются жители страны в экономике
Венесуэльцы на фоне экономического роста страны, который превысил 7% в 2025 году, чаще всего выражают надежду на повышение зарплат и улучшение государственных... | 19.03.2026, ПРАЙМ
КАРАКАС, 19 мар - ПРАЙМ. Венесуэльцы на фоне экономического роста страны, который превысил 7% в 2025 году, чаще всего выражают надежду на повышение зарплат и улучшение государственных услуг, выяснило РИА Новости, пообщавшись с местными жителями. По данным Центрального банка Венесуэлы, экономика страны выросла на 7,07% в 2025 году. По словам уполномоченного президента Дельси Родригес, Венесуэла демонстрирует рост уже 19 кварталов подряд и рассчитывает сохранить эту динамику в 2026 году. При этом минимальная зарплата в Венесуэле остается символической: с 2022 года она составляет 130 боливаров - около четверти доллара по официальному курсу и еще меньше - по неофициальному. В то же время с апреля 2025 года правительство выплачивает работникам госсектора бонус в размере 120 долларов и продовольственную выплату в 40 долларов, привязанные к официальному курсу Центрального банка. "Мои ожидания, как и любого человека, независимо от того, работает он на себя или нет, - это вопрос зарплат, достойных доходов и возвращения трудовых льгот", - рассказала РИА Новости Гресия Эрнандес. По словам Эрнандес, в Каракасе стало чище и заметен более эффективный подход к управлению ресурсами. Она также указала на свой положительный опыт в системе здравоохранения. "Когда отцу делали операцию, в государственной больнице всё прошло очень быстро. Да, нас попросили принести некоторые материалы, но операции проводят, и это очень хорошо. Однако, если бы повысили зарплаты и вложили больше средств в государственные услуги, улучшения были бы еще заметнее", - отметила она. Госслужащая Тамара Перес из Каракаса выразила надежду, что экономический рост позволит ей "обрести устойчивую покупательную способность, которая даст возможность жить достойно и спокойно". Администратор Каролина Рохас добавила к этому, что, помимо повышения зарплат, властям необходимо обеспечить стабильность курса национальной валюты. Внутри страны разница между официальным и неофициальным курсом доллара оказывает серьезное влияние на экономику: Центральный банк оценивает доллар примерно в 440 боливаров, а на параллельном рынке он достигает около 600, что приводит к росту цен и снижению реальных доходов населения, получающего зарплату в национальной валюте. Эти надежды жителей не в последнюю очередь связаны с открытием венесуэльского нефтегазового рынка для иностранных компаний и новым этапом отношений с США, которые пообещали, что доходы от продажи нефти будут доходить до обычных граждан. На фоне переговоров с Вашингтоном и подписания инвестконтрактов уполномоченный президент Родригес объявила о создании двух фондов, предназначенных для повышения зарплат, улучшения услуг и развития инфраструктуры за счёт доходов от продажи нефти
