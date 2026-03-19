Выручка VK по МСФО в 2025 году выросла на 8 процентов

Выручка VK по МСФО в 2025 году выросла на 8 процентов - 19.03.2026, ПРАЙМ

Выручка VK по МСФО в 2025 году выросла на 8 процентов

Выручка VK по МСФО в 2025 году увеличилась на 8% по сравнению с 2024 годом и составила 160 миллиардов рублей, сообщили в компании. | 19.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-19T10:26+0300

2026-03-19T10:26+0300

2026-03-19T10:26+0300

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Выручка VK по МСФО в 2025 году увеличилась на 8% по сравнению с 2024 годом и составила 160 миллиардов рублей, сообщили в компании. "Выручка VK по итогам 2025 года увеличилась на 12,4 миллиарда рублей (+8%) по сравнению с 2024 годом до 160 миллиардов рублей… У VK диверсифицированные источники выручки ... Доходы от онлайн-рекламы среднего и малого бизнеса выросли на 12% год к году - до 37,7 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

бизнес, россия